Susana Giménez tiene todo encaminado para su vuelta a la televisión el próximo lunes 14 de julio. Sin embargo, no todas son rosas en el camino de la diva hasta esa fecha. Porque si bien el programa no arrancó, ya se generó el primer escándalo en el seno del armado e involucra anda menos que a un histórico del grupo de Su.

En el programa Flor de Tarde, que conduce Florencia de la V en Magazine, el coreógrafo Marcelo Iripino dijo que se "desayunó este viernes" con que Flavio Mendoza tomará el lugar que él había ocupado todos estos años para realizar la presentación del programa de este año.

"Me acaba de llegar un mensaje de Jorge Colombo diciéndome que me reemplaza Flavio. De base, a mi no me reemplaza nadie. Y como me dijo Jorge: 'el éxito no se toca ni se mancha'", arrancó.

Cuando uno de los panelistas del ciclo le comentó que "la traicionera es Susana", Iripino lo negó.

"En la apertura van a hacer un musical de Cambalache. Yo me desayuno con que Flavio me iba a reemplazar", reiteró. De inmediato, Gabo Usandivaras lanzó: "Igual hay un subtítulo, hay que ver quién hace la coreografía, porque Flavio nunca hace coreografías. Las hace Romina Propato o Facundo Mazzei".

Si bien no trascendieron los motivos de la decisión de apartar al histórico coreógrafo del programa de la Giménez, Iripino dejó en claro que está todo bien con ella. "Me encanta que hayan cambios, lo hice durante 22 años", dijo.

"Si tuviera que repetirlo lo haría. Está buenísimo que lo haga Flavio o quien lo tenga que hacer. Está bueno renovar también", reiteró, alejándose de posibles enojos. Y destacó: "Tengo una relación con ella de mandarnos mensajes por WhatsApp", comentó.