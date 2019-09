La cineasta Liliana Paolinelli reflexiona sobre "el amor lesbiano, el paso del tiempo, los tabúes y la solidaridad" en su película "Margen de error", que está en la cartelera de Rosario.

"Esta es una historia de amor entre una mujer madura y una joven en un contexto en el que conviven distintos modos de percibirse como lesbianas y también muestra el derrotero de una ilusión a pequeña escala, como es un enamoramiento", expresó Liliana Paolinelli en una entrevista con Télam.

El filme, que se presentó en competencia argentina en el último Festival Bafici, "deja entrever la vida de una mujer cuya juventud transcurrió en épocas de prohibición".

"Recordemos que en los 90 era rarísimo ver a dos mujeres de la mano por la calle y ni hablar de besarse", agregó la realizadora de títulos como "Por sus propios ojos", "Lengua materna" y "Amar es bendito".

"La socialización entre lesbianas se daba mediante códigos y eufemismos, cosa que no ocurre hoy con los jóvenes", indicó.

"Aunque, hay que decirlo, la lesbofobia persiste en gran parte de la sociedad: el juicio contra Mariana Gómez por besarse con su esposa es tal vez el ejemplo más emblemático", manifestó Paolinelli.

La cinta narra cómo la vida de Iris, una mujer que pasa los 50 años, se ve alterada cuando aloja en su casa a la joven Maia, hija de una amiga del interior, quien despierta en ella sentimientos y fantasías que hacen alborotar su vida social y la relación con su pareja.

El elenco del filme está conformado por Susana Pampín, Camila Plaate, Eva Bianco, María Pessacq, Mónica Gonzaga, Victoria Carreras, Daniela Pal y Elvira Onetto, entre otros.

—¿Cuál fue la génesis del proyecto?

—Me gusta trabajar con la ficción, pero el disparador siempre son materiales de la vida real. En la película se dieron varias cosas: la visita de la hija de una amiga a la que hacía años que no veía, como le ocurre a la protagonista de la película, sumado al shock de constatar el paso del tiempo. También había visto fotos de una ex profesora de cine con sus amigas en una excursión a los Esteros del Iberá. Esas imágenes evocaron un período de mi vida en Córdoba, cuando me juntaba con un grupo de lesbianas de cincuenta y pico y a las que yo veía, en aquel entonces, muy grandes. Esto que parece caótico se articuló en una idea que generó la película.

¿Qué elementos tuvo en cuenta para el planteo narrativo?

—Escribí el guión en colaboración con Paula Grandio. Decidimos trabajar sobre la trama del equívoco, ir contando el camino de un error desde que aparece, se complica y al final se desnuda. Dejar que el tono surja como consecuencia de ese derrotero, no al revés. Porque generalmente cuando una dice equívoco la tentación de asociarlo a comedia de enredos es muy fuerte.

—¿Cómo define a los personajes?

—Los personajes se definen en función de lo que les pasa a lo largo de la película. No podría contar cómo es cada una sin referirme a lo que va atravesando. Maia es una chica de 18 años que viene del interior y no conoce Buenos Aires, pero pronto empieza a tener amigos y a vivir un romance con una mujer, una "Rosa de lejos" con celular, que aunque está hiperconectada como cualquier joven de hoy, no podrá evitar los cimbronazos que genera el amor. Otro tanto pasa con Iris, una mujer estable que pone en riesgo su pareja, con la que no tiene a priori grandes conflictos, en pos de una fantasía desde todo punto de vista inviable.

¿Cuál es su mirada sobre los vínculos?

—Me interesó pensar cuánto de virtual tienen los vínculos reales con las personas, incluso con aquellas que nos son cercanas y a las que vemos cotidianamente. El uso de las redes sociales y la tecnología potenciaron este mecanismo, pero su efectividad no sería posible si no fuésemos propensos a ver en los demás nuestros propios defectos, a proyectar nuestros deseos y otros fantasmas. Creo que hay que trabajar bastante para desprendernos de los espejismos, el momento de la verdad puede ser terrorífico o cómico, pero vale la pena y es aliviador al fin.

¿La ciudad tiene algún rol preponderante en el filme?

—Buenos Aires es un personaje más. Pertenece al punto de vista de Maia. Es el asombro frente a la gran ciudad, algo que siente cualquiera que viene del interior. Soy cordobesa y aunque vivo en Buenos Aires desde hace años, tardé mucho en decidir dar ese paso. La enormidad de los edificios, el peso de la historia, su centralidad apabullante.

¿Cómo define el "margen de error" en las relaciones?

—En las relaciones hay encuentros y desencuentros; entre estos polos existe una zona de indulgencia que nos hace posible convivir. "Margen de error" me pareció un título apropiado para la película porque sin aludir directamente al tema que aborda, están implícitos el equívoco en la palabra "error" y la posibilidad de solución en "margen".