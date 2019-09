"Es un privilegio poder trabajar hoy de lo que jugábamos de chicos"

"Somos la banda de los vestuarios", asegura Juan Ignacio Giorgetti, tecladista de Los Totora, la banda platense de cumbia que es furor en el universo deportivo argentino. El grupo liderado, además por Juan Quieto en voz, Nicolás Giorgetti en bajo y Santiago Giorgetti en timbales, presenta su nuevo show "Juntos Tour" esta noche, a las 21, en el Auditorio Fundación Astengo (Mitre 754). En sus 17 años de trayectoria, la banda lanzó 3 álbumes independientes y 4 junto al sello Warner, y se presentó en shows multitudinarios, dando comienzo a una nueva camada dentro del género, denominada por algunos como "cumbia cheta".

Sólo por citar algunos ejemplos, el mismo Lionel Messi hizo llamar a Los Totora para que vayan a la concentración del Mundial Brasil 2014 porque necesitaban estar "de buen humor", y Susana Giménez los llamó para que toquen en vivo en su cumpleaños número 74. Eso explica el exitoso presente del grupo, que hace que su último lanzamiento, "Sólo con un beso", tenga más de 7 millones de vistas en YouTube y que ya planeen su gira europea.

—¿Qué características tiene este show en un teatro?

—Este show nació en el Gran Rex en mayo, y a partir de eso planeamos una estrategia de hacer "Juntos Tour" en Argentina y Latinoamérica. La idea es que el público nos vea en otro formato. El teatro tiene su magia y eso nos atrae mucho. La gente no va a estar sentada, ¡en el primer tema se paran! Estamos acostumbrados en tocar en presentaciones más masivas, como en el Hipódromo de Palermo, entonces esta vez, vamos a tener un encuentro más íntimo con los fans.

—La banda tiene 17 años ya, ¿cómo recordás los comienzos?

—Eramos muy chicos, cuando arrancamos estaba en el tercer año de la secundaria, como un juego. En vez de juntarnos a jugar al fútbol en la esquina, que también lo hacíamos, nos quedábamos en el garage de mi vieja haciendo música y aprendiendo. Para nosotros era fundamental estudiar y aprender a tocar instrumentos. En su momento no teníamos profesores en el género, éramos autodidactas, así que veíamos muchos videos. Es un privilegio poder trabajar hoy de lo que jugábamos de chicos. Somos muy amplios musicalmente, escuchamos desde Jamiroquai, Steve Wonder, hasta Los Palmeras o un set de música electrónica. Cuando arrancamos escuchábamos mucho la Nueva Luna y cumbia santafesina.

—Y empezaron haciendo covers...

—Sí, "Bailar pegados" fue nuestra primer versión, seguimos con "Vuelve" de Ricky Martin, y más con nuestro estilo de cumbia pero con ritmos latinos, con mucha percusión. Y eso pegó mucho. Lo que en principio era sólo para nuestros amigos y familia, terminó siendo para todo Capital.

—El "Pocho" Lavezzi publicó en Instagram avisando que tocan en Rosario, su ciudad, ¿cómo nació esta amistad?

—Somos muy amigos del Pocho, Lionel, de Fideo (Angel Di María), Maxi Rodríguez y Seba Dominguez. Se dio todo muy natural, los chicos nos escuchaban y terminamos tocando en la concentración de Brasil 2014 en un día de esparcimiento, con sus familias, y a partir de ese momento formamos un vínculo. El otro día, los deportistas de los Juegos Panamericanos hicieron una coreografía con "Solo por un beso", nuestro último tema. Somos la banda de los vestuarios.

—También tocaron en el cumpleaños de Susana Giménez...

—Estábamos en Mar del Plata y me llamó y me dijo "Juani, quiero que toquen en mi cumpleaños" y le dije que estábamos lejos y me dijo "te mando un avión privado". Así que nos mandó el avión por medio de Fernando Burlando, hizo todo el arreglo y fuimos a tocar a La Mary, su casa allá. Estuvo toda la noche bailando con nosotros, es un amor.

—Está la cumbia villera, la pop, ¿lo de ustedes es cumbia cheta?

—Los argentinos siempre tenemos la manía de encasillar, de poner adjetivos al género, pero es una movida más social que musical. Si decís cumbia villera, cheta, santafesina o norteña, estás hablando de un sector social o geográfica, no de un estilo de música. No podemos encasillarnos en un sólo género. Tocamos cumbia, musicalmente tenemos mucha percusión, vientos, es una banda latina y tenemos una fusión de estilos: desde cumbia tradicional hasta salsa, funk y soul.

—Es un estilo muy alegre, incluso los jugadores de la selección dijeron en su momento que los necesitaban para estar "de buen humor".

—Sí, hay gente a la que le gusta para bailar, para entrenar o para limpiar la casa. Creo que el gran cambio en la industria hace que la música sea funcional en tu vida. Soy de la generación que se compraba un disco, me encerraba en la habitación y lo escuchaba entero. Hoy los chicos no escuchan un disco entero. Hoy la música acompaña en los momentos y la música divertida genera buen humor. Vamos a cobrar terapia psicológica además (risas).

—¿Qué es lo próximo?

—En noviembre lanzamos el CD y DVD "Juntos", en vivo en el Gran Rex. En abril lanzamos el disco nuevo y después en junio, nos vamos de gira por Estados Unidos y Europa.