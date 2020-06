"Es un gran desafío generar interés con tantas propuestas en las redes"

"Trabajar de manera autodidacta me inspira mucho", dice Juani Favre, tratando de encarar con optimismo estos tiempos difíciles. Favre es uno de los músicos rosarinos más reconocidos de los últimos años. Con dos décadas de carrera y ocho discos editados, ha recibido siempre excelentes críticas, y sus dos álbumes más recientes —"La flor salvaje" y "Despierto en la sombra"— fueron producidos por el líder de Babasónicos, Adrián Dárgelos. Ahora, en época de pandemia y cuarentena, el cantante y compositor está ante el desafío de adaptarse, como todos, a una realidad distinta, y por eso esta noche, a las 23.30, dará su primer show en vivo por streaming, que se transmitirá por el canal de YouTube del Distrito Siete. La emisión es de acceso libre, pero el público podrá colaborar a través de un link que figura en las redes sociales del músico. En el recital estará acompañado por Natalio Rangone (teclados) y Daniel Menegozzi (batería), y como invitados figuran los cantantes Oscar Favre y Antena, además de la performance artística de Yerutí García Arocena y Julián Sanzeri.

Hace apenas días Juani editó un nuevo single y su correspondiente video, "En la deriva", y en las próximas semanas estrenará otras cuatro canciones, también en formato de single. En charla con Escenario, habló de los pro y los contra de tocar por streaming y de sus refugios durante esta cuarentena.

—¿Por qué elegiste el formato de singles y no de EP o miniálbum para tus nuevas canciones?

—Esta decisión está ligada a la posibilidad de dialogar más con la situación actual. Estamos en un momento donde la sobreinformación abunda, nuestra manera de escuchar se modificó, así como nuestra capacidad de concentración. Es un fenómeno que ya viene ocurriendo desde hace años, y se intensificó mucho a partir del aislamiento preventivo y obligatorio. Gran parte de la manera en que nos comunicamos está mediada por las redes sociales, y esto homogeniza los contenidos, a la vez que les quita cierta profundidad. Ante esto, el hecho de presentar un tema a la vez genera la posibilidad de dar a cada trabajo un pequeño foco de atención.

—¿Cómo va a ser el show de hoy? ¿Te vas a concentrar en algún disco en particular?

—Este espectáculo va a incluir temas de distintas etapas, que se encuentran de alguna manera unificadas por una formación musical reducida y singular. La formación surgió a partir de las limitaciones que generaron la imposibilidad de ensayar durante la cuarentena, más las restricciones a la cantidad de personas que puede haber en un escenario. La necesidad de optimizar los recursos nos llevó a trabajar con una formación reducida y volcarnos a la elección mayoritaria de instrumentos electrónicos, y eso está dando a los temas un nuevo giro estético. Esto cuadra bien con los nuevos lanzamientos, donde impera un criterio de síntesis y economía de arreglos, y un sonido que está en equilibrio entre lo acústico y lo digital.

—La letra de "En la deriva" habla de la fragilidad y la falta de seguridad. ¿Hace referencia a este momento de incertidumbre que estamos viviendo con la pandemia?

—La letra fue escrita unos meses antes de esta situación, pero es bastante ilustrativa de la actualidad. Mentiría si digo que me imaginaba lo que iba a pasar, la verdad me tomó tan de sorpresa como a casi todos. Supongo que la conexión viene, por un lado, de que la sociedad ya venía transformándose desde hace tiempo. Por otra parte, a veces a la hora de componer surgen frases provenientes de cierta intuición, que logra saltear las trampas de la mente y expresarse sin ser filtrada por la racionalidad. El sentido, de algún modo, aparece después.

—Los músicos tienen que adaptarse para poder tocar en vivo. ¿Pensás que te va a costar esa adaptación, de tocar sin público adelante y con todos los protocolos de seguridad, o sos una persona que se amolda rápido a situaciones diferentes?

—Tocar por streaming es un mecanismo al que nos tendremos que adaptar nos guste o no. El aspecto negativo está en relación a lo que hablábamos antes: con la cantidad de propuestas que hay en las redes, es un gran desafío generar interés. Por eso, el objetivo del espectáculo de hoy es redoblar la apuesta y avanzar sobre la transmisión como un hecho artístico en sí mismo. Aprovechamos la ocasión para incorporar otras artes en las que también vengo incursionando desde hace años: teatro, danza y artes visuales. Se terminó conformado un gran equipo con gente muy talentosa y profesional. El trabajo a realizar es enorme, mucho más que si fuese un recital común y corriente, con lo cual sentimos estar arriesgando, porque todavía no está muy instalado el mecanismo de colaboración económica voluntaria.

—¿Cómo estás pasando esta cuarentena? ¿En qué personas y en qué cosas encontrás refugio?

—La cuarentena me resulta difícil como a todo el mundo, en lo particular perdí trabajos, algunos de ellos muy importantes, y es inevitable que eso produzca cierta angustia. El refugio está ligado a la familia y los afectos cercanos. En este proceso tuvimos que aprender a dar contención a nuestros seres queridos en la distancia. Otro gran refugio es la música. Este tiempo me sirvió para volver a grabar de un modo más cercano a mis primeros trabajos, donde me encargaba de todas las etapas, desde la composición, ejecución de instrumentos, grabación y mezcla, hasta la realización del video. Trabajar de manera autodidacta me inspira mucho, era algo que estaba anhelando y me estaba costando encontrar el momento. En ese sentido este aislamiento me resultó muy útil.