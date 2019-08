En "Hambre" hay una lectura política y coyuntural. "Bala para el pobre/ bala por un sueldo", canta Pablo Comas. Y el nombre de la ciudad aparece en "Koralyn", la canción final: "Rosario no es un buen lugar para quedarte tanto tiempo sin pelear". "Es muy rosarino quejarse de Rosario", dijo el músico entre risas. "La violencia está en todos lados, no sólo en Rosario", aclaró enseguida, pero también disparó punzante: "En Rosario hay un espíritu empequeñecido, al menos en la escena (de rock)". Según Comas, "en la ciudad hay dos o tres tipos que están pensando en crecer y hacer algo grande, que tienen esa soberbia y esa arrogancia de querer hacer algo muy bueno. Y después hay un pedazo de la escena que tiende a bajar todo a un lugar muy común y muy chiquito. A mí no me gusta que al indie lo quieran identificar con una estética. Me parece de cuarta. El indie es autogestión y punto. Lo demás es todo un verso", puntualizó. El cantante miró hacia atrás y dio un ejemplo. "En el 2006, cuando yo arranqué, también quería ser El Mató A Un Policía Motorizado. Sí, pero hasta el 2010. Después ya está. Seguir yendo a tocar en chancletas y pantalón de gimnasia... No, ya fue. Ya está", afirmó.