"Es inevitable asumir el tango igual que el rock"

Javier Calamaro está en movimiento. A pocos días de su único show del año en Buenos Aires, una grilla de presentaciones que lo llevará por varios puntos del país y en medio de la filmación de un programa que emitirá la TV Pública en el que recorre provincias con su música, el otro Calamaro famoso afirmó que cada vez que se plantea una propuesta muy distinta a lo que suele hacer no sabe qué va a perder, pero tiene en claro que "hay mucho por ganar".

"Todo es un gran gusto personal. Como cuando empecé a cantar tangos. La primera vez que hice un cambio drástico me pregunté qué iba a perder y llegué a la conclusión que no sabía que iba a perder pero sí sabía que iba a ganar mucho. En principio, se gana una gran satisfacción personal y el inicio de un camino que no sé adónde va a llegar", explicó el artista en diálogo con la agencia Télam.

Desde su primera aparición pública en 1984 con Frappé, sus posteriores proyectos con El Corte más la exitosa banda Los Guarros, y en su trayectoria solista, Calamaro dio cuenta de un ecléctico estilo que dificulta toda etiqueta.

Esa diversidad es precisamente la que podrá verse en el show que ofrecerá el próximo 4 de octubre en The Roxy, ubicado en el barrio porteño de Palermo, y en los conciertos que brindará en distintos puntos del país. La profusa lista incluye presentaciones en Mar del Plata, el 2 de octubre; al día siguiente en Bahía Blanca; el 5 en Jujuy, y seguirá a lo largo de todo el mes por las bonaerenses localidades de Tres Arroyos, Olavarría, Necochea, Tandil; para culminar el 17 de noviembre en la cordobesa Las Varillas.

En tanto, Calamaro continúa grabando episodios de "Concierto extremo", un docu-reality realizado por Anima Films, en el que con su banda recorre todo el país y toma contacto con distintas realidades, que comenzará a ser emitido en las próximas semanas por la TV Pública.

Pero además, la semana próxima saldrá un nuevo trabajo de Los Guarros, surgido tras el reencuentro que se produjo en 2016 y que incluirá una nueva versión de "Sweet home Buenos Aires", junto a Charly García.

"Pasaron cosas tan lindas en ese reencuentro. Yo siento que la vida me devolvió al Gitano (Herrera) de alguna manera. Nos encontramos de casualidad luego de 20 años sin saber nada uno del otro, porque él vive en Estados Unidos", expresó Calamaro. En este contexto, el creador de éxitos como "Quitapenas" y "Navegar", habló con Télam sobre la manera en que se vincula con su arte y sus influencias, entre otras cosas.

EM_DASH¿Cómo te relacionás con las canciones que grabaste hace varios años atrás?

—A veces veo que soy yo, inmaduro. Yo siento que las canciones que hago ahora son mejores que las que hice hace 20 años. Algunas de esas canciones maduran adentro de uno, tienen un cierto desarrollo. Pero jamás escucho lo que hice, sino que hago las canciones en base a lo que recuerdo y ahí aparece su evolución. Algunas canciones me siguen pareciendo buenísimas y hay otras que quedaron en la nada.

—¿Qué lugar le das al tango en tu obra, luego de haber grabado varios discos en ese estilo?

—Para mí tiene un lugar de sumo respeto. Incluso respeto hasta la investidura del tango. Para mí tiene un cierto protocolo. Por ejemplo, yo puedo venir de dos semanas de gira, grabando el programa de TV, estar roto, resfriado, harapiento, y me toca ir al programa de Mirtha Legrand, en donde los señores generalmente van de corbata. Yo voy como estoy, no me da ir de corbata, pero con el tango no me pasa jamás eso. Le pongo el cuerpo entero. Es inevitable asumir el tango igual que el rock. El rock es más plano, más simple, incluso desde el punto de vista técnico. En el tango, en cambio, la diferencia entre la estrofa y el estribillo puede ser abismal por su letra, su armonía, la intensidad.

—¿Podés definir tu estilo?

—Me cuesta verme objetivamente. No tengo tiempo ni interés en cruzar la vereda para verme y analizarme. No siento que sea las canciones que canto, sino que ellas son parte de lo que soy.

EM_DASHLuego de muchos años de trayectoria y de cruzarte con tantos artistas, como el caso de Charly García, Mariano Mores y Miguel Abuelo. ¿Quíén te marcó más en tu vida?

—No hay alguien que me haya marcado en la vida y tampoco en lo musical. Al artista que más seguí es Charly García, pero si tuviera que mencionar quién me marcó en lo personal, te diría que mis hermanos. De ellos aprendí muchas cosas y también aprendí muchas cosas que no tenía que hacer. Mencionaría a mi hermana Eve, cuya vida se parece al programa de TV que estoy haciendo. Desde que tuvo que exiliarse en el 76, se dedicó a viajar, con la música como refugio.

el regreso. Javier Calamaro volvió a grabar con Los Guarros.