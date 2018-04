"Es importante innovar y encontrar nuevas caras"

"Boarding House Reach" es el tercer álbum de estudio en solitario de Jack White, que compuso los temas encerrado en un apartamento, libre de distracciones del mundo exterior, trabajando con una grabadora de cuatro pistas, una sencilla mezcladora y los instrumentos más básicos. "Me imaginé al disco como alguien que pertenece a una especie de casa compartida (una boarding house), en la que tienes que estirarte para tomar algo que se encuentra en la mesa. A alguien con la necesidad de usar su mano para alcanzar una pieza". En esas dos cortas líneas explicó White el origen de "Boarding House Reach", el título de su nuevo álbum en el que justamente el músico de 42 años se convierte en el hombre que describe: "En alguien que desea estirarse para tomar algo de otra persona y usarlo para nutrirse", contó el cantante.

Hacía cuatro años que el artista no sacaba un nuevo álbum. Su primer disco solista fue "Blunderbuss" en 2012 y el segundo fue "Lazaretto", en 2014. "Quería pasar tanto tiempo como pudiese con mis hijos antes de que cumplieran los 10", explicó.

El ex White Stripes toca en el disco guitarras eléctricas y acústicas, batería, órgano y sintetizadores. Además contó con la participación del baterista Louis Cato, los bajistas Charlotte Kemp Muhl y Neon Phoenix, los sintetizadores de DJ Harrison y Anthony "Brew" Brewster, los tecladistas Neal Evans y Quincy McCrary, los percusionistas Bobby Allende y Justin Porée, y los coros de Esther Rose y Ann y Regina McCrary, del trío góspel The McCrary Sisters, entre otros.

"Boarding House Reach" es el LP más libre de White, en el que lidera la carga a través de varios jams extendidos con flashes de psicodelia, jazz, fuegos artificiales de guitarra y trucos digitales. "Casi hería mis sentimientos tener que condensar algunas de las canciones, pero quería que pudieses identificarte con ellas en 2018. Todo el disco es, para mí, increíblemente moderno. Quería coger el punk, el hip-hop y el rock & roll, y canalizarlos en una cápsula temporal en 2018", dijo White en una entrevista con la revista Rolling Stone.

En su proceso creativo, el compositor volvió a utilizar el mismo equipo que tenía a los 14 años. La primera canción que escribió fue "Connected by Love", que originalmente se llamaba "Infected by Love".

Una vez que estaba tocando con los grupos que había montado, White decidió revivir una de sus favoritas: "Over and Over and Over", que escribió 13 años antes e intentó grabar con The White Stripes, The Raconteurs e, inclusive, para la desechada colaboración con Jay-Z. "Iba a dejársela en herencia a mis nietos", bromeó. "Era como mi ballena blanca, la perseguí, la perseguí y, de repente, funcionó".

A partir de este lanzamiento, White comenzará su nueva gira. Como en los años precedentes girará dos semanas sí, dos semanas no, para poder pasar tiempo con sus hijos. "Giro como se supone que no debería hacerlo. No es bueno si quieres hacer dinero, y pagar los camiones y todo ese rollo", contó y añadió que quiere llevar su disco "a un nuevo lugar, con músicos nuevos". White no está planeando llevar dos bandas con él; en 2012 lo hizo, tocando en diferentes noches con una banda íntegramente compuesta por mujeres y otra por hombres. El tour incluirá algunos festivales este verano, como el New York's Governors Ball. "Todos los músicos ahí fuera tienen que tocar en festivales ahora, te guste o no", admitió.

White reconoce que su actual proceso de grabación no podría ser más distinto del de los días de The White Stripes, "cuando grabábamos y mezclábamos todo el álbum en una sola semana". Pero remarca que esos discos tienen algo importante en común su nuevo trabajo. "En mi trabajo siempre me he obligado a mí mismo a ponerme en situaciones incómodas", dijo. "Si eres un artista, tu trabajo no consiste en hacerte la vida fácil a ti mismo y que otra gente haga tu trabajo por ti. Nunca he sido un fan de la gente que lo hace y no siento ningún respeto por esa forma de atacar la música".

"Creo que en muchas formas el hip hop es el punk rock de la actualidad. Es un lenguaje muy distinto e interesante que puede explotarse de distintas formas. Vivimos en una época interesante para ver hacia dónde se dirige. Como compositores, y me incluyo, muchos buscan nuevas formas de atraer a la gente o de crear algo importante. Hoy existe demasiada competencia y aunque no se trata de ser el más conocido, es importante innovar y encontrar nuevas caras de lo que somos".

"Espero que este álbum sea una máquina del tiempo para el futuro. Quiero ver cómo se ve dentro de dos años, dentro de tres. He aprendido mucho sobre la historia y por eso cuando escribo canciones quiero que suenen como si fueran de 1965 o de 1938, pero también que tengan más de la esencia actual. No tengo idea de a quién le gustará lo que hago. Me siento suertudo de que mis fans tengan desde ocho hasta 80 años y que el público sea tan variado".

Su sueño con Beyoncé. En medio de su estreno, el artista confesó que su sueño es hacer un disco completo con Beyoncé. "Me gustaría ver dónde mi estilo de producción podría satisfacer sus estilos de producción", aseguró el músico en una entrevista con la revista Exclaim!

En 2016, el cantante participó coescribiendo y produciendo la canción "Don't Hurt Yourself", que la ex Destiny's Child incluyó en el disco "Lemonade", experiencia que le encantaría repetir: "Sólo quería seguir y seguir. Es maravilloso trabajar con cualquier artista que hace cosas diferentes a las que tú harías".

Actualmente, White se prepara para el tour que se inicia esta semana y lo llevará por Norteamérica y Europa.