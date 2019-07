Vicky Xipolitakis visitó anoche el living de Susana Giménez junto a su hijo Salvador y le confesó todas las situaciones de violencia que vivió con su marido Javier Naselli.

"Me parece rarísimo estar acá con vestido de fiesta y el corazón de luto", indicó la vedette cuando fue recibida por la diva.

Y luego contó detalles del difícil momento que atraviesa: "Empecé el divorcio, quiero que salga. Para mí se terminó. Estoy pasando por el peor momento de mi vida. Yo estoy viviendo una desilusión. Siempre busqué una familia, me quedé porque pensé que iba a mejorar", dijo.

"Esto empezó ya en el principio. Me dijo que iba a cambiar, es muy impulsivo, muy agresivo, siempre fui denigrada. Se pone muy intenso en las peleas. Muchas las dejé pasar, pero ya no puedo pensar más egoístamente porque tengo un hijo. Pasaron muchas cosas, fue violento con mi bebé y conmigo en ocasiones innecesarias. Estaba sometida", continuó, con lágrimas.

"Pensé que lo podía cambiar, pero no puedo. Es así su forma de ser, no toma alcohol. Le molesta todo: yo, el bebé, absolutamente todo. Se pone nervioso. Estaba embarazada y me fui con Marley a Grecia, le pedí que me pasara el número del médico por las dudas y ya me empezó a insultar. Nunca fue mi compañero, siempre fue una agresión constante", destacó.

"Después, me pedía disculpas y yo pensaba que iba a mejorar. Una vez, le pedí que me tuviera al bebé cinco minutos. Me dijo ‘no puedo, estoy apurado’ y tiró el bebé en la cuna. Ahí me tendría que haber ido. Primero, fue una agresión psicológica y después fue física. Nunca cuidó a nuestro bebé. Muchas veces dije ‘basta’. Lo llamé mil veces a Fernando Burlando. Esta vez, lo llamé y me fui directo para su casa", detalló la vedette. "Sufrí golpes, me pegaba con la mano abierta. Fui una sometida pensando que podía recuperar la familia. Nunca quiso a mi hijo", finalizó.