Érica Rivas todavía no confirmó si estará en la versión teatral de "Casados con hijos"

La actriz Érica Rivas reveló que todavía no llegó definió si participará en la versión teatral de "Casados con hijos", que comenzará en junio del año próximo en un teatro porteño.

Mientras Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato, Marcelo de Bellis y Darío Lopilato ya confirmaron su presencia en el nuevo formato de la popular sitcom, la actriz que encarna a María Elena Fuseneco sostuvo que recién tendrá una respuesta definitiva cuando lea el guión.

"Todavía no tengo nada cerrado. Sé que la gente lo está esperando mucho, me da mucha ternura eso y mucha esperanza también porque me encanta que la gente quiera ir al teatro", le dijo Rivas a Javier Ponzone, y resaltó: "Quiero ver cómo es este nuevo «Casados con hijos», qué implica pasarlo en este momento del mundo".

"Quiero ver qué es lo que se va a decir, qué es lo que se va a hacer, y de qué nos vamos a reír", remarcó sobre la obra que subirá a escena en el Gran Rex.

Dijo que antes quiere "ver para dónde va" el guión. "A ellos los amo, a todos, no solamente a los actores, soy amiga de Axel Kuschevatzky, de Diego Alarcón, amo al director, Claudio Ferrari... Los quiero mucho y les agradezco mucho".