Erasure: "No pensamos en el pasado"

El dúo británico Erasure vuelve a la Argentina en el marco de su gira mundial "World Be Gone World Tour" que comenzó en Dublin, Irlanda, el 31 de enero. La presentación de "World Be Gone", el último álbum de estudio del grupo integrado por Vince Clarke y Andy Bell, resulta la excusa perfecta para que los ingleses toquen suelo rosarino por primera vez.

De este modo, los creadores de éxitos como "Oh L'Amour", "Stop!" o "A Little Respect", canciones que marcaron la música techno y pop a fines de los años '80, darán un show con todos sus clásicos hoy, a las 20, en el Metropolitano (Alto Rosario Shopping).

La última producción de la banda "World Be Gone" muestra a los compositores de una manera reflexiva, dando al mundo y los recientes levantamientos políticos un examen reflexivo, como lo destaca el arte de tapa; una obra de arte pintada que muestra el mástil de un barco levantándose de estar casi sumergido en las aguas tormentosas, esperando el futuro. Tras su lanzamiento, "World Be Gone" ingresó oficialmente a la lista de álbumes del Reino Unido en la posición número 6, su nueva entrada más alta en los charts desde "I Say I Say I Say" (1994). Además, la crítica aclamó su disco: "Un triunfo de la música de protesta pop dolorosamente hermosa" (Mojo). "Majestuosidad electrónica sin esfuerzo" (Electronic sound). "Podría decirse que uno de sus mejores trabajos" (Louder than war).

El dúo ganador del BRIT Award ha lanzado una asombrosa cantidad de discos y tanto el nuevo álbum como el Grandes Exitos "Always", posibilitaron a Erasure entrar a los 10 TOP charts de álbumes una vez más.

Antes de su llegada al país, Clarke, que fue parte de Depeche Mode, con el cual también creó clásicos brillantes del cancionero popular electrónico, dialogó en exclusiva con Escenario desde Londres sobre su primer show en Rosario. Dijo que les encanta venir a Argentina "porque la gente es muy apasionada" y analizó el significado político y social del nuevo álbum. "A medida que envejecemos también vamos mejorando en lo que hacemos", confesó el compositor y tecladista.

—Llegan a presentar el "World Be Gone Tour" ¿Qué expectativas tienen? ¡Es la primera vez que vienen a Rosario!

—Sí, siempre la pasamos genial en Argentina, así que todos tenemos muchas ganas de ir. Y sí, es la primera vez que vamos a visitar Rosario.

—Su último álbum "World Be Gone" suena increíble y se diferencia de los anteriores ya que tiene una estructura melódica y sólo dos canciones bailables. ¿Por qué decidieron tener este estilo musical en el disco?

—Bueno, con respecto a los demás álbumes que grabamos, que tienen otro estilo más dance, creímos que era hora de cambiar un poco de curso y crear algo más atmosférico, más cinematográfico, digamos. Y con respecto a las letras queríamos reflejar un poco la rareza de lo que ocurre hoy en día en el mundo. Y así se fue dando la creación del disco.

—Claro, las letras son muy críticas y hablan respecto al Brexit y a Donald Trump. ¿Qué pensás del Brexit?

—Sí, fue un shock. Creo que nadie esperaba el Brexit. Y de seguro que nadie tampoco se esperaba que Donald Trump se convirtiera en presidente. Yo estuve viviendo en Nueva York y esa ciudad es un 99 por ciento demócrata y así que cuando se vieron los resultados de las elecciones todo el mundo estaba en un estado de shock. Es raro e irreal. Nadie se esperaba que alguien que era un personaje de TV se convirtiera en presidente. Todos seguimos un poco en shock (risas).

—¿Cómo es llevar el estilo de vida de un cantante pop? ¿Seguís disfrutando como el primer día de los tours, los espectáculos, las entrevistas?

—Tengo cincuenta y siete años. Tanto Andy como yo trabajamos muy duro en lo nuestro. Somos conscientes de que el público espera un buen espectáculo y de las canciones que esperan. Y me gusta creer que a medida que envejecemos también vamos mejorando en lo que hacemos. La verdad no pensamos mucho en el pasado. Siempre estamos con la mente en nuevos proyectos, en el próximo álbum que vamos a sacar, el próximo tour que vamos a hacer? Creo que la manera de mantenerse joven es de tener la vista en el avenir.

—¿Y qué pensás con respecto al hecho de que hay límites menos definidos entre los géneros? Los límites parecen desdibujarse entre los fans del electro, del reggaetón? Por ejemplo, Maluma es tendencia, Ozuna, Ricky Martin, Shakira, etc. ¿Considerarías en algún futuro experimentar con algo de electro-dance pop y el reggaetón? ¿Le darías una chance o no?

—Bueno, la verdad es que siempre experimentamos con nuevas cosas. Este nuevo álbum es totalmente diferente a todo lo que hicimos antes. Antes nos dedicamos mucho más al electro-pop y esta vez decidimos hacer algo un poco más cinematográfico. Pero como dije antes, se trata siempre del próximo proyecto. Quién sabe lo que va a pasar en el futuro?

—Y ahora planean grabar el álbum sinfónico, ¿no?

—Correcto, lo que pasó es que nos contactamos con las empresas de grabación y nos sugerían hacer remixes y modificaciones. Lo que queremos hacer es tomar las canciones lentas y trabajarlas en un estilo techno pero con una orquesta. Y la idea gustó, así que pensamos que se puede hacer el álbum completo con un estilo de orquesta. Entonces nos juntamos con una organización que se llama Echo Collective, que tiene base en Bélgica, y básicamente lo que hicieron fue interpretar todas esas canciones. Va a estar listo en marzo.

—¿Y qué saben de la música argentina? ¿Conocen el tango, el rock?

—La verdad que no. Es que siempre que estamos en Argentina, nos sentimos como en casa.

—¿Pero probaron el asado o el vino?

—La verdad es que lo que más nos gusta es la atmósfera. Hemos estado viniendo a Argentina por más de veinticinco años? Y fuimos creando una base de fanáticos muy sólida allá. Y siguen viniendo a nuestros espectáculos desde hace veinticinco años, son muy leales. Así que estamos muy orgullosos de tener ese tipo de apoyo. Y Andy habla un poco de español, eso ayuda mucho con el público.

—¿Cómo va a ser el recital en Rosario?

—Va a ser un poco de las dos cosas. Hay mucho del nuevo álbum pero obvio que vamos a agregar los clásicos. También tenemos un diseño de escenario e iluminación muy futurísticos. Ahora estamos en el medio del tour en Reino Unido, y está teniendo muy buena recepción, lo estamos disfrutando mucho. Realmente quiero que en Argentina suceda lo mismo.