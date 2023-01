Entregan los Critics' Choice Awards, con "Argentina, 1985" como candidata

El triunfo en los Globos de Oro de la producción argentina el último martes la deja bien posicionada en su candidatura para acceder a la terna de película internacional de los premios Oscar, meta a la que se acercó al quedar preseleccionada en la lista corta de 15 candidatos.

La suerte del filme nacional se definirá el próximo 24 con el anuncio por parte de la Academia de Hollywood de las nominaciones a los Oscar, con espacio para cinco largometrajes que competirán el 12 de marzo en la ceremonia que se realizará en el Dolby Theatre de Los Angeles con la conducción del comediante Jimmy Kimmel.

La transmisión de la gala de los Critics' Choice será emitida por TNT y HBO Max desde las 21.

Los galardones son entregados por la Critics' Choice Association, la mayor organización de críticos de Estados Unidos y Canadá, que representa a más de 600 profesionales de medios y periodistas de entretenimiento.

Argentina, 1985 | Tráiler oficial

Las producciones que competirán con la cinta dirigida por Santiago Mitre son "All Quiet on the Western Front" (Alemania), "Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades" (México), "Close" (Francia), "Decision to Leave" (Corea del Sur) y "RRR" (India).

La premiación se realizará en el Fairmont Century Plaza de Los Ángeles y tendrá la conducción de la comediante estadounidense Chelsea Handler.

Para América Latina estarán los comentarios de los presentadores mexicanos Ileana Rodríguez y Rafael Sarmiento. Además, habrá una cobertura digital especial en las redes sociales de TNT.

Las producciones que competirán en el rubro de Mejor película son "Avatar: El camino del agua", "Babylon", "The Banshees of Inisherin", "Elvis", "Todo en todas partes al mismo tiempo", "Los Fabelman", "Glass Onion: Un misterio de Knives Out", "RRR", Tár, "Top Gun: Maverick" y "Women Talking".

Avatar: El Camino del Agua | Tráiler Oficial | Subtitulado

HBO tiene 15 nominaciones de la mano de sus destacadas series "House of the Dragon", "Barry", "Euphoria", The Flight Attendant" y "The White Lotus".

En tanto, en las categorías cinematográficas, "Elvis" recibió nominaciones Mejor película, actor, director, diseño de producción, edición, diseño de vestuario y maquillaje y peinado.

Entre los presentadores y premios especiales que serán parte de la gala, Michelle Pfeiffer subirá al escenario para honrar a Jeff Bridges con el premio a la trayectoria y Kate Hudson presentará el SeeHer Award a Janelle Monáe.

Otros presentadores serán Diego Luna, Aubrey Plaza, Claire Danes, Anya Taylor-Joy, Troy Kotsur, Jean Smart, Benjamin Bratt, Quinta Brunson, Cedric the Entertainer, Misha Collins, Phoebe Dynevor, Ayo Edebiri, Eve Hewson, Jude Hill, Tyler Hoechlin, Sharon Horgan, Sarah Hyland, Natasha Lyonne, Ebon Moss-Bachrach, Miles Teller, Elizabeth Tulloch, Kerry Washington y Jeremy Allen White, entre otros.