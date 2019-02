Entre la luz y la oscuridad

"En mis películas tiene que haber oscuridad. Todos tenemos un lado violento, y por tanto una historia no está completa si ese lado no está presente en mayor o menor medida. Me encantan el humor y la comedia y creo que esta película lo deja claro. Pero sobre todo me gustan las contradicciones: mezclar luz y oscuridad, ser cómico y acto seguido ser trágico". Así definió Yorgos Lanthimos un estilo que ya mostró en "Canino" (2009), premiado en Cannes. Luego estrenó "Alps" en la que exploró la negación del duelo y la pérdida. En 2015 con "Langosta" ironizó sobre las relaciones amorosas, y en 2017 "El sacrificio de un ciervo sagrado" exploró el sentido de la venganza.