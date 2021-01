Enrique Iglesias y Ana Kournikova, 20 años de un amor secreto

“No hay necesidad de componer un personaje muy elaborado para besar a Anna y hacer que parezca aceptable en la pantalla”, confesó poco después de grabar las escenas para “Escape” el cantante. Y no dijo nada más. La pareja recién hizo pública su relación en la entrega de los premios MTV Video Music Awards de 2002. Ella aún jugaba al tenis, y él estaba en lo más alto de su carrera artística. .

iglesias-kournikova00.jpg

En 2004, Anna lució en las canchas un anillo de compromiso con un gran diamante rosa. No hizo falta decirlo para que se supiera quién se lo había dado y qué sifnificaba. En 2007, Enrique dio una entrevista a la revista sueca “Aftonbladet” y dijo sobre su novia: “Estamos divorciados, hoy estoy soltero, pero todo está bien, no me importa vivir solo”. Luego aclaró que se trataba de una broma. Igual, nadie le había creído.

Embed

Más allá de los rumores, que vaya a saber de dónde los sacan las revistas especializadas, la pareja está “siempre junta”. Si bien desde un primer momento el cantante ha jugado al despiste sobre su estado civil. No se sabe si están casados aunque gente de su círculo no lo descarta. Da lo mismo, la pareja lleva una vida estable, son padres de tres niños y viven blindados ante la curiosidad que despiertan.

Un refugio exclusivo en Miami

Vivien en Bay Point, una de las islas más exclusivas de la bahía de Miami, donde hay un centenar de casas. Sus vecinos son ricos y famosos. Pero todos tienen en común la obsesión por cuidar su privacidad. Llegar a las inmediaciones de la impresionante propiedad que el cantante comparte allí con la extenista y sus hijos es una tarea prácticamente imposible. Y ése es el motivo por el que Enrique eligió el lugar para vivir.

La extrovertida Tamara Falcó contó a este periódico que su hermano Enrique no está en el chat familiar con el que los hijos de Isabel Preysler, repartidos por el mundo, están en contacto. “Es artista y no quiere que nada le moleste”, explicó. Así y todo, la relación del cantante con sus hermanos es muy buena y su mansión en Miami, el centro de reuniones y celebraciones familiares. Siempre, claro está, en secreto.

iglesias-kournikova03.jpg

Desde que fue padre, Enrique pasa más tiempo en casa, donde lo que más le gusta es jugar con sus mellizos Lucy y Nicolás y con la pequeña Mary, a la que cariñosamente llaman Masha. Esos son los momentos que postea en las redes sociales. “Ahora que tengo niños, que tengo bebés, me cuesta muchísimo viajar”, confesó Iglesias en una entrevista en el programa “Un nuevo día”, de la cadena de TV Telemundo.

“Todo gira en torno a ellos”, añadió el cantante, quien contó que se mueve en un avión privado porque eso le permite ir y venir rápidamente de una gala a otra pasando por su casa. Cuentan sus amigos que Enrique es un hombre “muy feliz”. “Está encantado en su papel de padre y se le nota. Con Anna las cosas no pueden ir mejor. Forman una pareja muy compenetrada que disfruta con el mismo estilo de vida”, revelan.

El éxito de la familia

En 2020, cuando cumplió 25 años en el mundo de la música, el cantante fue galardonado como el artista latino más grande de la historia en los Premios Billboard de la Música Latina. Desde que publicara su primer single, “Si tú te vas”, ha conseguido un éxito tras otro, “Experiencia religiosa”, vendió más de 180 millones de discos y 40 de sus temas se colaron en los rankings más importantes de la industria de la música latina.

iglesias-kournikova04.jpg

Si la pandemia lo permite, y espera que sea así, Enrique tiene previsto realizar una gira mundial junto a Ricky Martin el próximo mayo. En primer lugar cantarán en Moscú y después de un descanso, en el que el español volverá a refugiarse con la familia, en septiembre actuarán en Estados Unidos y Canadá. Es su proyecto artístico más inminente, pero no por eso se alejará más que los suficiente de sus amores.

Su relación con Ana le permitió sobrellevar el distanciamiento con su padre, Julio, con quien no tuvo ningún contacto durante diez años. “Sufrí mucho. Pero lo que sentía por mi música me daba fuerza. Y, sobre todo, perseguía el objetivo de hacerlo a mi manera”, contó al Daily Express, y sobre Kournikova confesó: “Es la chica más genial del mundo. Y ella entiende quién soy”. Para ellos, el amor es más fuerte.