El integrante de Virus Julio Moura lanzó su primer disco solista, "Enigma 4", tras 36 años en la música. "No es casual que la música tal como me llegó en la vida tiene como puntos clave la Guerra de Vietnam y el movimiento contracultural del amor libre, la paz, el rock and roll y Woodstoock: a partir de ahí, nada volvió a ser lo mismo", dijo el creador de temas como "El rock es mi forma de ser", "Amor descartable", "Dame una señal" y "Pronta entrega".