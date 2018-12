Jimena Barón se ha caracterizado en Bailando 2018 más por llevar alegría a la pista que por polemizar con algún otro participante o miembro del jurado. Sin embargo, en el tramo final no pudo evitar enfrentarse con La Chipi Anchipi.

La discusión se originó por un comentario que le hizo Angel De Brito. "Dijiste que Chipi miente y no te saluda", le dijo el conductor de "Los Angeles de la Mañana".

"La Chipi dijo que Flor me hizo una seña como para que me quede tranquila en el duelo del tango de que yo estaba adentro. Yo picante sola no soy, pero cuando mienten con algo que nada que ver y que me perjudica, la verdad que me sale contestar porque me da bronca. Y me parece un juego sucio porque me la cruzo y se hace la que mira el piso para no saludarme. Entonces, o tiene cola de paja porque sabe que está mintiendo o no comprendo esa actitud, perdón, pero están hablando mal de mí y de Flor", expresó Jimena.

"¿Puedo responder? Primero no dije que estabas adentro, dije mi corazón está con vos, te hizo una seña cuando estaban acá sentados, la vimos con Jorgito. No era que dije que estabas pasando a la final", se defendió la mujer de Dady Brieva.

Jimena Baron Chipi

"Sí, para que yo me quede tranquila, como que tenía la derecha de ella en el tango. Mi corazón está con vos es de primer grado, no nos lo decimos con Flor", afirmó Jimena.

"Y después hoy no te vi en todo el día, disculpame, es el primer momento que te veo", agregó Chipi.

"Está todo bien, yo sé que nos tiran todo el tiempo. Yo me la fumo que me tiren y que las dos del Colón digan que yo soy un queso y que por qué estoy acá, está genial, me la fumo, pero cuando mienten con algo que me puede perjudicar en el afuera, como es un certamen que la gente vota a quien quiere, no me cabe y te cruzo y mirás al piso", redobló la apuesta Jimena.

"No mentí, y cuando te cruzo saludo", insistió la integrante del BAR.

"No, no pasó, como tampoco pasó lo del contrato que dijo Lourdes en su momento, perdón", le dijo la artista.

"No, yo no dije eso Jimena, no mientas, porque yo no aseguré nada, dije que podría haber pasado, no aseguré nada, no digas una cosa que no dije. Y está claro, si querés lo podés ver en el tape", intervino Lourdes.

"Sí, lo vi en el tape. Igual está todo bien, si ustedes tienen esa picantez pilla en los programas de la mañana... ", lanzó Barón.

"La misma que tenés vos para contestar en Twitter", se defendió la mujer del Chato Prada.

" Sí, y te lo digo en la cara, está todo bien, pero la mentira no. Es más, con Flor tenía mucho más vínculo antes de que empezara el programa, se cortó todo el vínculo desde que es jurado porque yo me siento como extraña y nunca más hablamos desde que está en ShowMatch", sostuvo Jimena.

"Quiero decir que quererla yo la adoro, eso no quiere decir que vaya a ganar el Bailando ni que le ponga puntaje porque la quiero, no soy la única que vota. Y por otro lado si tenías alguna duda Chipi me podrías haber preguntado y yo te iba a decir la verdad", concluyó Florencia Peña.