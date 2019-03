"En tiempos de redes, el amor se elige por foto de perfil; lamentable"

Además de ser escritor y músico, Gonzalo "El pela" Romero se define como "licenciado en cosas". El autodidacta llega a Rosario para presentar su primer unipersonal #BastaDeAmoresDeMierda, hoy a las 21.30 en el Complejo Cultural Atlas (Mitre 645).

"Este show se nutre de lo no dicho, del poco peso que le estamos dando a lo verdadero, remplazándolo lamentablemente por lo virtual", destacó Romero en una entrevista con La Capital. Así, su producción habla de la necesidad de defensa del beso en la frente por sobre el "like", así como la expresión desde el humor, desde la emoción o desde la sinceridad brutal y sin filtros de la necesidad humana de sentir valoración, respeto y amor por parte del prójimo.

—¿Cómo es el amor en tiempos de redes, cambió?

—El amor en tiempos de redes es la antítesis de lo que intento reflejar en los shows, jamás un like, o un "hola bebé" va a reemplazar un beso en la frente o un abrazo seguido de "tranqui, va a estar todo bien". Claro que cambió, antes había que llamar a la casa de nuestra/o enamorada/o, y hablar con los padres primero, si hacíamos este paso bien, recién ahí nos daban permiso de pasar al siguiente paso que era la charlita con la persona en cuestión. Antes existía el cortejo, la conquista, el detalle... hoy en tiempos de redes, se elige el "amor" por una foto de perfil como una prenda en la vidriera de un shopping. Lamentable.

—¿De qué se trata tu show?

—"#BastaDeAmoresDeMierda" se trata de ponerle humor a las tragedias del amor moderno, a saber detectar un amor de mierda a tiempo, a sumar herramientas para poder salir si nos encontramos en uno, o simplemente a ganar el suficiente amor propio para que esta clase de amores no vuelvan a tenernos en la mira.

—¿Qué clima se genera con el público, hablando de un tema, que en realidad es cotidiano, pero a la vez es muy profundo?

—Por lo general, el cien por ciento del público que viene a verme, viene en busca de un mensaje o de una herramienta para evitar este tipo de amores, que a través de las cosas cotidianas que cuento, graciosas y no tanto, pueden empezar a identificar claramente de qué se trata. El clima que se genera durante el show puede dividirse en dos etapas, primero la risa y la identificación ya que parto desde la visión auto referencial y por otra parte el más absoluto silencio y atención cuando abro el juego y los invito a la reflexión.

—¿Sos de la frase "el amor es más fuerte" o "no se puede vivir del amor"? ¿Creés que con el amor basta?

—Soy un firme defensor de que el amor no se encierra en ninguna frase, es algo mucho más profundo que un cliché. De nada sirve aseverar que "el amor es más fuerte" si ese amor se trata de tolerarlo todo, como tampoco se puede vivir del amor, si no es un amor sano. Claro que con el amor no basta, se han cometido crímenes atroces en nombre del amor, mi definición personal, en base a la experiencia, es que el amor es un construir día a día, que aunque parezca lenta, es la forma más exitosa de crear un "para siempre" y parafraseando al gran Gustavo Cerati "siempre es hoy".

—¿Qué pasa con la revolución feminista que estamos viviendo y el amor?

—Como padre de una hija adolescente, me genera un asombro indescriptible, me siento un privilegiado de vivir en tiempos donde la mujer haya tomado el valor para salir de la opresión y hacer valer sus derechos, para mostrar que puede, y desterrar la idea histórica de que es en función del hombre.

—¿Todavía hay que desterrar esa idea, de que el amor duele?

—Mi opinión personal, es que el amor no duele, lo que duele es no entender que el otro no vino al mundo a cumplir nuestras expectativas o idealizaciones del amor, el otro es otro, siente, piensa, actúa y ama diferente, aceptar eso del otro y reconocer que nuestra forma tampoco es su ideal y que nosotros tampoco tenemos la misión de completar a nadie ya que todos vinimos enteros, es lo que permite la magia del encuentro primero con nosotros y después con el otro. El amor no duele, duele el proceso hasta llegar al amor, que es entender que el otro es libre y no de nuestra propiedad, de no ser libre, sería un objeto y los objetos no aman ni se dejan amar. El amor no duele, el amor es calma.