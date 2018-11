"En Rosario hay una escena que todavía pelea por crecer"

A sólo un año de la salida de su álbum debut, Tiago & Los Pájaros regresó a las bateas con la edición de su segundo disco, "Diario de carretera", que hoy estarán presentando, a las 21.30, en el Gran Salón de la Plataforma Lavardén (Mendoza y Sarmiento). En su nuevo trabajo de estudio, la banda rosarina que combina rock, country y pop decidió encarar la grabación en poco tiempo y en vivo, tratando de despegarse del abuso de la tecnología. El show de esta noche será especial: el grupo formado por Tiago Galíndez (voz y bajo), Huevo Alabern (guitarras y coros), Jula Acuña (guitarras y coros) y Pato Sabetta (batería) contará con invitados como Mariano Ruggieri (piano), Nati Nardiello (hammond), Guido Luján (guitarras) y Diego Vázquez (guitarra 12 cuerdas). En el recital tocarán el nuevo disco en su totalidad y también repasarán algunas canciones de "Todo lo real", su anterior material.

"Diario de carretera" fue grabado en poco tiempo y, a su vez, a menos de un año de la salida del anterior CD. "El proceso de composición de las canciones fue en realidad una continuidad de «Todo lo real»", explicó Tiago Galíndez. "Fue un proceso continuo que tuvo un corte cuando grabamos el anterior material, pero mientras lo grabábamos ya estaban naciendo otras nuevas canciones. En realidad fue una cuestión de poner un punto y darnos cuenta que teníamos 11 temas nuevos, y que era material suficiente para armar otro disco. Ojalá que esto de grabar un disco por año lo podamos mantener, a nivel creativo incluso ya estamos tirando algunos temas nuevos", aseguró.

Conocer de cerca

El cantante y bajista viene tocando en la ciudad desde hace años con varios proyectos, y conoce de cerca la escena rosarina. "A la escena local la veo creciendo mucho a nivel artístico", opinó. "Me gusta mucho que haya artistas locales taloneando espectáculos internacionales o nacionales, es una cosa que tiene que seguir profundizándose. Me parece que Rosario en conjunto tiene que ir mostrando a sus artistas y no caer en la trampa de contratar al artista de afuera para hacer eventos grandes o gratuitos, pero veo que hay un camino que se está haciendo en ese sentido", se explayó.

Según Galíndez, "en la ciudad hay bandas muy buenas, y aplaudo que haya una vuelta a la canción como género. Nosotros, con Los Pájaros, estamos en ese camino", afirmó. De todas maneras, el músico también enfatizó: "En Rosario hay una escena que está viva y sana, pero que todavía pelea por crecer. Me parece que el problema a nivel local es poder crecer, poder salir de acá, poder tener una proyección, una «marca Rosario». La marca Rosario se tiene que extender más, mas allá de lo estilístico, los artistas de diferentes estilos se pueden potenciar. Me parece que hay una cuestión de marca Rosario que se tiene que extender y creer desde los ámbitos públicos y privados. Hay que creerlo para poder mostrarlo, creerlo para poder hacerlo", recalcó.