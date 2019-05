El furor y la fidelidad que provocó "Game of Thrones" en sus fans no distinguió fronteras. A tal punto que la emisión de los capítulos provocó que en buena parte del mundo cada uno de esos días fuese especial. Ni hablar de la última temporada. Videos de todo el mundo se viralizaron en el último tiempo mostrando cómo un bar irlandés "explotaba" en el momento de la muerte del Rey de la Noche o cómo un norteamericano enmudecía con la puñalada a Daenerys Targaryen. Rosario no fue la excepción y aquí también se congregaron los fans, como si se tratase de una experiencia religiosa. Cientos de admiradores locales vivieron este domingo el final de la serie apostados delante de pantallas gigantes, un fenómeno sólo comparable con los partidos de un mundial de fútbol. Con varias horas de previa se acomodaron en bares de boulevard Oroño, avenida Pellegrini y otros del macrocentro. En uno de ellos, El Faraón, de 9 de julio y Buenos Aires, hasta hubo sorteo de un anillo tallado con el blasón de la Casa Stark y una fiesta de cierre que alcanzó las primeras horas del lunes, con disfraces de los personajes más queridos. Previamente, un trío de violines interpretó la cortina de la serie, convertida en otro éxito. Todo sumó para potenciar las emociones.