"En «Podemos Hablar» tratamos de mostrar la vida misma"

Para Andy Kusnetzoff el rating no lo es todo: "Hay algo más importante y es si es un buen programa de televisión o no". Con esa actitud el conductor regresa hoy a las 22, en la que será su cuarta temporada al frente de "PH, Podemos hablar" a la pantalla de Telefe Rosario. Kusnetzoff, que también está al frente de "Perros de la calle" en FM Metro desde hace varios años, contó cómo será el ciclo en el que explora con respeto en la intimidad de una amplia variedad de entrevistados. "Trato de no quedarme en quién está enfrente, la competencia es con nosotros mismos", afirmó.

En este primer programa del año, los invitados serán Carolina "Pampita" Ardohain, Florencia Peña, Fernando Burlando, Rodrigo Lussich, Santiago Artemis y Andrés "Chapu" Nocioni. Durante las primeras tres temporadas "PH, Podemos Hablar" recibió 654 invitados, entre personalidades del mundo del espectáculo, la política, la música y el deporte.

—¿Cómo hacés para tratar temas de la vida privada de los invitados? ¿Hasta qué punto considerás que te podés involucrar y en qué cosas no?

—Me meto en temas donde el grupo haya hablado, quizás en una nota chiquita o algo, pero no me meto en la intimidad sin permiso. Todas las intimidades que toco son cosas que he visto y después hay preguntas que no hago. También hay maneras de ver si al invitado le incomoda o no, en las respuestas o en la mirada, y se trata de ir mirando eso. Por lo menos a mí no me interesa la vida privada que no quiera contarme. Yo hago preguntas y el formato contiene eso, el que no quiere compartir que no comparta. Uno trata de no hacerlo sentir incómodo y que quiera compartir lo que quiera compartir.

—¿Cómo vivís la guerra del rating?

—Uno no puede escaparle al rating porque es una manera de ver si al programa le va bien o no. Pero hay algo más importante y es si es un buen programa de televisión o no. Si el programa es bueno tiene un público que lo acompaña, entonces trato de prestarle atención a todas esas cosas. El minuto a minuto siempre está presente, no te voy a mentir pero me voy dando cuenta por donde pasa el programa según cómo le va yendo y ahí vamos.

—En algún momento fuiste parte de una antinomia con dos modelos de ver el entretenimiento, que eran Marcelo Tinelli o Mario Pergolini, y hoy eso parece estar los fines de semana encarnado en vos o Mirtha Legrand. ¿Creés que es así?

—Yo trato de no quedarme en quién está en la competencia. La fórmula nos resultó, el primer año surgió todo eso que decís y nosotros tratamos de que el programa tenga personalidad y que quede claro que no tratamos de copiar a ninguno, sino de encontrar nuestro formato. Una vez que se logró no se trató más quién estaba en frente. La competencia es con nosotros mismos y cómo hacemos que los invitados se destaquen. Por ahora lo logramos y espero que este año siga así.

—¿Pensás que ambos programas expresan dos maneras distintas de hacer televisión?

—No tengo idea, no es mi tema cómo otro ve la televisión. Mi forma de ver la televisión y mi programa tiene que ver con que me represente, con que hagamos las cosas a mi manera y que cuando lo vea diga "sí, tiene que ver conmigo". Después sobre otros sistemas y otros conductores respeto a todos, pero trato de hacer las cosas a mi manera.

—Hay un debate a nivel periodístico sobre si en los últimos cuatro años hubo apoyo o no a la televisión y si se fomentó o sacó apoyo a productos argentinos. ¿Qué opinión tenés al respecto?

—Invertir claramente no se invirtió. Creo que eso queda claro y no es una cuestión de análisis sino que tiene que ver con los números. Me parece importante, si no apoyamos a la cultura no se puede hacer mucho. La cultura es importante: el cine, los teatros, los libros, la televisión. La cultura argentina es importante y el Estado tiene que apoyar, me parece importante.

—¿Cómo se hace para mantener mantener tantos años un clásico como "Perros de la calle" en FM Metro?

—El secreto es levantarse todos los días y producir. No tener miedo, divertirse, corregir y pasarla bien, disfrutar del trabajo. Hay que renovarse y experimentar.

—¿A veces renovarse y reinventarse es doloroso?

—Por supuesto. Depende de cada uno y a veces es duro, crecer duele, pero es la forma de siempre hacer un mejor trabajo.