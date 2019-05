La última película del cineasta Woody Allen, "A Rainy Day in New York", rodada en 2017 y con problemas de distribución tras un conflicto con Amazon, llegará a los cines argentinos el 7 de noviembre, según la distribuidora local Digicine.

Argentina es el quinto país que estrenará “A Rainy Day in New York” (no tiene todavía título en castellano) después de Francia (18 de septiembre), Italia (3 de octubre), España (4 de octubre) y Portugal (24 de octubre).

La película no tiene distribución en los Estados Unidos y, por esa razón, Allen está en litigio con Amazon Studios.

Allen fue acusado de acoso infantil por parte de su hija Dylan Farrow, por lo que Amazon canceló el estreno y, posteriormente, el director demandó a los estudios por 68 millones de dólares por incumplimiento de contrato.

La película narra la la historia de dos jóvenes que viajan por un fin de semana a Manhattan y y una serie de situaciones complican su relación amorosa.