"En momentos complicados la gente necesita humor"

Rosario tiene su propia temporada teatral de verano de la mano de Lo Lumvrise, que presentan hoy su nuevo show "El secreto de nuestro fracaso (nunca es tarde para empeorar)", y que irá todos los sábados de enero y febrero, a las 21, en el teatro Broadway (San Lorenzo 1223). El trío humorístico integrado por Hernán "El Negro" Cigno, Pablo "Pachi" Fontana y Damián "Pelu" Taborda se anima a la comedia después de 20 años. "Es la primera vez en casi veinte años que presentamos una obra de género", contó Cigno en una entrevista con Escenario.

La trama de esta nueva historia es sorprendente: Pelu, Pachi y El Negro cansados de hacer siempre los mismos tipos de espectáculos, quieren entregarle al público un show diferente. Por tal motivo contratan a 50 artistas (vedettes, malamberos, bailarinas/es, cantantes, acróbatas, magos, malabaristas.) que llegan desde Buenos Aires. Sin embargo, un inconveniente en el micro impide a los artistas porteños llegar a la función. Pero el show debe continuar, porque el público ya está en la sala esperando que comience, y porque hay que recuperar la inversión. ¿El plan? El show que estaba preparado para 50 artistas deberá ser realizado sólo por 3. ¿El objetivo? Que la gente no se dé cuenta.

Con esa divertida premisa y la impronta que sólo Lo Lumvrise pueden ofrecer, se preparan para debutar esta noche, pero antes, Cigno reflexionó sobre la importancia del humor en tiempos de crisis, destacó la fidelidad del público rosarino y adelantó que también harán funciones en Mar del Plata y Carlos Paz.

—¿De qué se trata "El secreto de nuestro fracaso"?

—El eslogan es "nunca es tarde para empeorar" y surgió porque hemos visto cosas a las que les falta mucho... Primero surgió la idea de hacer una comedia después de 20 años, con el formato de sketch que hacemos siempre. La trama de esta comedia es "quisieron hacer una gran revista con 33 artistas, pero el colectivo que venía con los artistas desde Buenos Aires se quedó varado".. Así que ellos tienen que sobrellevar la falta de todo el elenco sin que la gente se dé cuenta...

EM_DASH¿Cómo describís el formato para el que nunca los vio?

—Hacemos sketches y musicales. Vamos a hacer lo mismo este año, y un formato atrás del escenario que es visto por el público, es como una especie de camarín que el público puede espiar... Y van escuchando nuestras conversaciones tras bastidores...

—¿Qué diferencia hay con "Esspertos en parejas"?

—"Esspertos..." fue un reestreno que hicimos el año pasado pero que nació en 2011. Ese año lo nominaron al premio Estrella de Mar. Es un show completamente distinto porque tiene pasos de comedia, guiones que hay que respetar... La esencia de Lo Lumvrise sigue estando, simplemente dimos un pequeño vuelco, donde el público participa un poco menos. "Esspertos en parejas" fue un espectáculo temático sobre las parejas, y éste es un intento de revista que no salió (risas). ¡Les falló el elenco pobres chicos! Así que yo tengo que salir a hacer de vedette, el Pelu de tanguero, Pachi de acróbata, y así...

—Más allá del título irónico "El secreto de nuestro fracaso", ¿se sienten exitosos?

—En mayo cumplimos 20 años de carrera, más de la mitad de nuestras vidas, empezamos de muy jóvenes... Y sí, nos sentimos exitosos, si no seríamos desagradecidos. Hay gente que dice "el éxito es Showmatch" y no... Nosotros hace 20 años que trabajamos y somos muy reconocidos acá. Hemos trabajado en Buenos Aires, con Flavio Mendoza en "Stravaganza", en Carlos Paz, tuvimos varias nominaciones a los premios Estrella de Mar. Somos agradecidos porque logramos vivir de esto, vivimos riéndonos y divirtiéndonos, haciendo lo que nos gusta y lo que le gusta a la gente también.

—¿Es difícil hacer temporada en Rosario?

—Hacer teatro, no sólo a nivel local, sino también a nivel nacional, es difícil siempre. Lo dicen los artistas de primer nivel, que pasaron varios años hasta conseguir un papel importante. Nosotros hace 20 años que estamos con laburo ininterrumpido, pero hay veces que el artista se queda sin laburo por varios años... Y Rosario si bien es una plaza fuerte a nivel teatral no lo es a nivel actoral, porque hay muy poco cine y no hay series de TV. Así que al actor se le achica mucho el círculo, no queda otra que hacer teatro o café concert. Hace como 15 años que estamos en el teatro Broadway. Pero no hay muchos grupos que hagan temporada así, sacando a Juan Pablo Geretto que traspasó la barrera; estuvo en "Showmatch", hizo ficción en la tele. Pero después de acá, no hay otros, se termina en teatros y bares muy chicos y se complica.

—¿Su público es fiel, es el mismo de siempre o se renueva como dice Mirtha Legrand?

—Hay de los dos; la mayoría del público se mantiene firme, siempre te va a ver, y otra que viene por primera vez. Por suerte público tenemos siempre.

—¿Qué tan importante es el rol del humor en la previa a las elecciones y con crisis económica? ¿La gente elige ir a verlos también por la coyuntura?

—Creo que en este tipo de momento, la gente elige ir al teatro para divertirse. No van a ver un drama, salvo que venga Darín. Son momentos complicados y la gente necesita humor y salir a despejarse. Deben ser los momentos más complicados de los últimos 20 años, a la gente no le alcanza... laburan y pagan y se quedan sin nada, y algunos hasta se quedan sin laburo. Por eso queremos brindarles lo mejor posible a la gente que hace el esfuerzo y que logra pagar la entrada. Por eso laburamos mucho en el shows, que lo venimos armando desde hace dos años. Y hay mucha gente laburando atrás del escenario para que esto salga bien.

—¿Van a presentarse en otras ciudades?

—Vamos a estar todos los sábados de enero y febrero en el Broadway. Y además, vamos a hacer dos funciones en Santa Clara del Mar, dos en Mar del Plata y seguramente algunas en Carlos Paz.