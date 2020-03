Después del éxito en televisión con “Pequeña Victoria”, Inés Estévez vuelve este año a la pantalla grande. El jueves que viene llegará a las salas “Ni héroe ni traidor”, una película que aborda el drama de la guerra de Malvinas desde un ángulo poco explorado por el cine argentino. El filme dirigido por Nicolás Savignone (“Los desechables”, “Hospital de día”) se centra en los dilemas, las contradicciones y los miedos que tuvieron que enfrentar los jóvenes que eran convocados a luchar. La actriz interpreta a la madre de Matías (Juan Grandinetti), un chico de 19 años que acaba de terminar la colimba y sueña con irse a estudiar música a España. Pero sus planes cambian completamente cuando se declara la guerra y es convocado al frente junto a sus amigos. Al principio Matías está de acuerdo con acudir al llamado, pero poco a poco se irá dando cuenta del absurdo de esa guerra, mientras sus padres temen por su futuro y su grupo de amigos entra en crisis por las opiniones cruzadas sobre el conflicto armado.

En charla con Escenario, Inés Estévez explicó por qué le interesó el punto de vista “intimista y humano” de la película y recordó cómo vivió durante su adolescencia la oscura época de la guerra de Malvinas y la última dictadura.

—A diferencia de otras películas sobre Malvinas como “Los chicos de la guerra” o “Iluminados por el fuego”, que exploran más las consecuencias de la guerra, “Ni héroe ni traidor” indaga en la tensión de los días previos al conflicto. ¿Qué fue lo que más te atrajo del guión como para aceptar la propuesta?

—En principio me parecía muy interesante que se hable de ese tema, que parecía estar escondido bajo una alfombra. Y por otro lado me parecía muy interesante también que, en lugar de registrar la grandilocuencia de la guerra en sí, se enfocara en un punto de vista más intimista y humano. A mí eso me dio de bruces con el concepto real de la guerra, mucho más que si veo en la pantalla tiros y jóvenes muriendo. Acá se siente la inminencia de la convocatoria y la impotencia y la desesperación frente a una guerra. Para mí la guerra es algo con un nivel de necedad tremendo. El punto de vista de la película me pareció muy novedoso y muy inquietante.

—¿Cómo definirías a tu personaje? Al principio parece una ama de casa sumisa, pero después va adquiriendo carácter...

—Eso fue muy hablado con el director, porque de hecho yo venía de encarnar a otras madres en otras películas que eran mucho más pasivas, mujeres que en el marco familiar eran figuras medio decorativas. Acá en cambio el personaje tiene una participación más activa, y además su punto de vista es coincidente con mi manera de ver las cosas, es constructivo y está más apoyado en la ética que en la moral social. Eso lo hablé con el director porque no quería que ese rasgo del personaje se desdibujara. Y creo que durante el rodaje él le otorgó más contundencia a esa postura, lo cual fue muy celebrado por mí (risas).

—¿Cómo recordás la época de la guerra de Malvinas? Vos tenías unos 17 años...

—No recuerdo qué edad tenía, pero estaba en la secundaria. Un día llegué al colegio, nos dijeron que había una guerra y nos hicieron cantar el Himno. Para mí era algo muy lejano, de lo cual no tomaba conciencia. Sí sé que en mi familia no fue algo celebrado, en absoluto. Tampoco recuerdo haber escuchado comentarios con una postura determinante al respecto, aunque mi madre se lamentaba por los compañeros de mis hermanos que habían sido convocados. Mis hermanos se salvaron porque no habían hecho la conscripción, pero el ambiente general era de preocupación.

—Vos venís de una familia en donde la música, la literatura y el arte en general estaban muy presentes. ¿Cómo viviste la dictadura desde tu hogar? ¿Se hablaba del tema? ¿Qué te decían tus padres?

—Yo no recuerdo una postura marcadamente crítica. Mi madre ahora tiene 90 años, tendría que sentarme a hablar con ella para saber qué mirada tenía en aquel momento. En mi casa había una inclinación artística, sí. Mi madre era profesora de francés y laburaba en cinco colegios distintos. Y mi papá era oficinista y tenía tres trabajos diferentes. Pero no nos sentábamos en la mesa a hablar de política. No había una postura política, había una postura ética. Mi padre no se pronunciaba. El era mitad humano, mitad elfo, y vivía en su propia dimensión (risas). Mi madre, que era más realista y pragmática, recuerdo que celebró la salida de Isabel Perón del gobierno. Ella había padecido cierta presión laboral en la época de Evita. De boca de mi madre yo supe una parte de la historia del peronismo que es muy cuestionable. A la vez mi madre es una persona muy criteriosa, por lo cual creo que no sabía o no tenía conciencia de lo que estaba pasando en la época del Proceso. Imaginate que en aquel momento no había internet, no había autopistas, y Dolores, en la provincia de Buenos Aires, era un pequeño lugar donde era poco lo que se comprendía. Yo empecé a entender todo a los 16, 17 años. Empecé a juntar datos y sabía de gente que se habían llevado. Y a los 18 entendí que había pasado algo realmente muy grave.

—¿Creés que esta película puede ayudar a los más jóvenes a comprender esa parte de la historia?

—Sí. A través de este tipo de películas pueden tener una idea de lo que pasaba en aquella época. Además lo bueno de esta película es que puede generar una identificación en los adolescentes y los jóvenes, porque ciertas problemáticas no han cambiado, y son muy universales.

—Vos tenés una carrera que pasó por el teatro, el cine y la televisión, pero en la tele te consagraste con personajes que fueron muy populares. ¿Qué rol sentís que tiene el cine en tu trayectoria?

—Es medular. Yo empecé haciendo teatro y buscaba trabajo en cine y televisión. En televisión no la pegaba, pero para el cine me llamaron de inmediato. Durante años hice personajes muy menores, pero me apasionaba. Recuerdo que cuando se filmaba en exteriores, aunque no me convocaran, yo iba a observar igual, a mirar y a aprender. Estaba ávida de aprender. Después tuve grandes mojones en televisión que fueron más visibles para el público masivo, pero el cine fue súper importante para mí a nivel artístico, porque no hacía películas “tanques”, hacía películas más de autor. Para mí el cine es un género muy noble.

Próximo proyecto: filmar en Rosario

Muy pronto Inés Estévez estará en Rosario. La actriz será una de las protagonistas de “Vera”, la película dirigida por los realizadores locales Romina Tamburello y Federico Actis que se filmará en la ciudad entre el 30 de marzo y el 30 de abril próximos. “Es la historia de una familia bastante endogámica”, adelantó Estévez. “Habla del despertar sexual de una adolescente y su vínculo familiar en relación con una etapa que atraviesa su madre. Es un parangón entre dos mujeres de generaciones distintas”, se explayó. El proyecto ganó el concurso federal Raymundo Gleyzer del Incaa y el premio Espacio Santafesino para el desarrollo de largometrajes.