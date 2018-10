"En este disco nos permitimos abrirnos a otros sonidos"

Mi Paracaídas, una de las nuevas bandas de la escena del rock pop argentino, presentará hoy a las 21 en el Galpón de la Música (Sargento Cabral y el río) su segundo y reciente álbum "Complicidad". Surgido en Rosario en 2014, el grupo que integran Franco Vinciguerra (voz y guitarra), Diego Garín (guitarra), Martin Plano (sintetizadores), Timmy Flowers (bajo) y Joaquín Esteves (batería), en 2016, 2017 y 2018 fue seleccionado en el concurso de bandas Pre Primavera organizado por Cero Veinticinco y la Secretaria de Cultura de la Ciudad de Rosario, resultando entre las 50 mejores de 300 bandas de la ciudad. Asimismo, también participó del programa Rock del País televisado a nivel nacional por el canal TN, saliendo al aire en seis oportunidades llegando a instancias de semifinales con excelentes críticas de los jurados Marcelo Moura (Virus), Javier Zuker (Poncho), Andrea Alvarez, Erica Garcia y Vitico.

"Lo más importante de este nuevo disco es que nos permitimos abrirnos a otros sonidos", dijo a Escenario Vinciguerra.

—El primer material de la banda fue de alguna manera nuestra carta de presentación. En este disco nos gusta pensar que hay cierta madurez, que encaramos el trabajo ya con una mirada intencionada, sabiendo hacia donde queríamos ir. Desarrollamos una metodología de trabajo más prolija a la hora de componer y producir, y no me parece menor que también ya conocíamos mucho mejor el grupo humano, consolidado después de algunos cambios de formación. Lo más importante de este segundo disco es que nos permitimos abrirnos a otros sonidos, a experimentar un poco más y buscar en lugares en los cuales tal vez no estábamos acostumbrados.

Siendo un momento complicado para la escena discográfica apostaron a producir ustedes mismos un nuevo material, ofreciendo la posibilidad de descargarlo gratis de la web. ¿Cómo viven la autogestión en estos momentos?

—Somos una banda que siempre se autogestionó, y si bien no es un camino fácil es la realidad que vive la mayoría de las agrupaciones que están empezando o queriendo desarrollar una carrera profesional. Creo que es vital no quedarse quieto y salir a buscar las cosas que uno quiere. Las redes son posibilidades que están ahí disponibles y al alcance de todos y hay que explotar lo que tienen para ofrecer al máximo.

Fueron seleccionados en un concurso donde Marcelo Moura los elogió particularmente y los invitó a tomar unas clínicas con él, ¿que se llevan de esa experiencia?

—Rock del País nos dejo muy buenos momentos, en todos los sentidos posibles. Marcelo es una persona fantástica, nos sorprendió la humildad y transparencia con la que se maneja y cómo se relacionó con nosotros también.