"En esta película, Steve y yo cobramos lo mismo"

Emma Stone aseguró que por su trabajo en "La batalla de los sexos" le pagaron lo mismo que a Steve Carell. Hace tiempo que las estrellas femeninas de Hollywood vienen luchando para que su salario sea igual al de los hombres, pero no siempre lo consiguen. "No suelo revisar los contratos de los otros actores", dijo la actriz de todas formas. "Lo complicado de nuestra industria es cuán circunstancial puede ser esto de año a año y de presupuesto a presupuesto, y también todo depende de los resultados de la taquilla. Hay algunos actores con los que me gustaría trabajar y en donde nunca exigiría que me pagaran lo mismo que a ellos. Todo depende de las circunstancias. En el caso de esta película, Steve y yo cobramos lo mismo", aclaró. "Este tema es muy importante, pero es algo tan variable en Hollywood que es muy complejo definir cuáles deben ser las reglas. Resulta más fácil si hablamos de todas las industrias en donde la gente hace un trabajo exactamente igual en una misma compañía. Si las mujeres y los hombres allí no cobran lo mismo, entonces hay discriminación. La igualdad en el pago es muy importante para mí, y por eso fue genial que lo lográramos en esta película", agregó.