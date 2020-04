"En esta historia todo se comprime en un encierro y todo se dispara"

"La casa de papel" regresa a la pantalla y esta vez los protagonistas no son los únicos en confinamiento. La 4ta temporada de la popular serie española llega el viernes a Netflix en medio de la pandemia por el coronavirus, que ha puesto en casa a países enteros.

Desde España, uno de los más afectados por esta crisis sanitaria, el creador de la serie Alex Pina dijo a periodistas en una teleconferencia que espera que el programa al menos entretenga "en este momento de profunda incertidumbre".

La producción española, que cautivó al público por su temática del robo a un banco y por jugar con los equilibrios de poder, vuelve con un elenco de lujo que incluye al argentino Rodrigo de la Serna, que se sumó a la ficción en la tercera temporada, y los ya clásicos Alvaro Monte, Ursula Corberó, Itziar Ituño, Pedro Alonso y Alba Flores.

Ya sea durante los complejos preparativos de los atracos, o durante su ejecución, el público está acostumbrado a ver a Tokio, Río, Palermo y otros personajes pasando semanas y hasta meses en el encierro.

"Todo se comprime en un encierro, y todo se dispara", dijo Pina desde su propio confinamiento. "Nos permite trabajar con una compresión y una explosión de sensaciones mucho más diferente, el mundo reacciona de una forma hiperbólica a lo que ocurre".

En la nueva temporada de ocho capítulos, que se estrena el viernes por Netflix, El Profesor emprende su mayor plan hasta la fecha para atracar el Banco de España. Pero las cosas comienzan fuera de control: Nairobi (Alba Flores) ha sido gravemente herida en medio de la confrontación con las autoridades. Una vez más la regla del Profesor de mantener la cabeza fría se ha ido por la borda.

"El género que es científico, casi matemático, el género norteamericano frío racionalista que es la arquitectura de un robo, en realidad nosotros hemos jugado a mezclarlo, a hacerlo mestizo con la emoción latina. Hemos ido a pervertir ese parámetro de frialdad", dijo Pina."Creo que el valor de la serie es mantenerse local", agregó el autor e indicó: "Al final la serie, aunque sean personajes singulares de un sitio pequeño, habla de cosas que nos afectan a todos".

Alvaro Morte señaló detalles puntuales de la psicología de los personajes: "Era muy necesario sacar a los personajes de su zona de confort, porque ya los conocíamos y sabíamos cómo eran y cómo funcionaban. Queríamos llevarlos a sitios totalmente diferentes. El Profesor es muy controlador, muy planificador, le gusta tener todo bajo su batuta, y veníamos de una primera y segunda temporadas, con la Fábrica de Moneda y Timbre, en donde él tenía todo planeado, hasta el último detalle, y aun así se le escaparon cosas", indicó Morte a la prensa.

"Imagínate ahora, cuando de repente, con un plan nuevo en el que no confía, tiene que ponerse a coser, retomar, darle la vuelta para hacer que funcione. Es una cosa más complicada. Se suma el hecho de que ahora es un personaje dentro de una relación amorosa, cuando en las primeras dos temporadas estuvo solo y era evidentemente un personaje solitario. Ahora tiene el reto de compartir con alguien y se encuentra con que le molesta tener que planificar a la par. Esos fueron retos necesarios que hicieron evolucionar al personaje para mejorar la trama", agregó.

Morte, que estudió Arte Dramático en Finlandia, expresó su emoción por esta nueva etapa de la serie que lo catapultó a la fama: "La verdad es que todos nosotros esperábamos que la serie funcionara, pero no teníamos idea de lo que iba a suceder. Estábamos muy satisfechos con el trabajo que habíamos hecho, pero aun así nos daba mucha pena dejar personajes que considerábamos que todavía tenían mucho por decir. Y cuando de repente nos llamaron para hacer la tercera y cuarta temporadas, fue toda una alegría y nos entusiasmó mucho".

El actor, que también es director de teatro y hasta tiene su propia compañía, contó que no tiene ningún favoritismo especial por la televisión o por el teatro: "No tengo una preferencia clara. Creo que son medios de expresión absolutamente distintos y soy una persona que prefiere ir encontrando el gusto allá donde vaya, allá donde esté en el momento. Entonces, creo que no se trata del medio, sino del proyecto. Si tienes una buena obra de teatro y tienes un mal proyecto de televisión, pues te quedas con el teatro; y si es al contrario, haces la inversa. Son distintos universos y cada uno tiene sus cosas buenas. Puntualmente, hay algo del teatro que me gusta mucho y tiene que ver con la parte creativa e ir descubriendo al personaje, pero luego, con el paso del tiempo, ya también me parece una cosa muy repetitiva. Jamás he sido un actor de pegarme tres años en una gira con una obra, porque me cansa, eso sí te lo reconozco".

Por último, Alvaro Morte se refirió a las posibles críticas de la audiencia sobre el final de la serie, que en el caso de "Lost" o "Juego de Tronos" decepcionaron a la audiencia. "Nosotros veníamos de una segunda parte que supuestamente era un final,lo único que podíamos pretender era hacer el trabajo lo mejor posible, sabiendo que es muy difícil contentar a todo el mundo porque cada uno va a empezar a soñar y va a querer que termine de una manera diferente. De hecho, creo que es imposible dejar a todo el mundo satisfecho", concluyó el protagonista de "La casa de papel".