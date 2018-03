"En esta época de redes sociales la gente está muy susceptible"

En 2010 Sergio Dalma editó "Vía Dalma", un homenaje al cancionero italiano de los años 60 y 70 que marcó un récord al superar las 100.000 copias vendidas sólo en España. Un año después el éxito se repitió con "Vía Dalma II", que cortó hitazos como "El mundo", "La cosa más bella" y "Yo no te pido la luna". Y ahora el cantante español de la voz rasgada regresa con la tercera parte de esta trilogía, que incluye versiones de temas de Lucio Dalla, Domenico Modugno, Gianni Bella y Nicola di Bari, entre muchos otros. Con cuatro millones de discos vendidos en sus casi tres décadas de carrera, hoy el vocalista vuelve a Rosario para presentar "Vía Dalma III" en el teatro El Círculo (Mendoza y Laprida). Antes de llegar a la ciudad charló con Escenario desde Madrid sobre la vigencia de los clásicos italianos, la presión de generar hits y hasta del furor del reggaeton.

EM_DASH¿Qué te impulsó a grabar "Via Dalma III"? ¿Ya estaba programado que iba a ser una trilogía?

—No, para nada. El primer "Via Dalma" no llevaba el I, pensando en que se quedaría en un homenaje de un solo disco a la música italiana. Pero debido al éxito de la primera parte se planteó hacer una segunda, aunque yo era reacio a las segundas partes. Quedaba mucho repertorio y con la compañía decidimos hacer un "Vía Dalma III".

—¿Cuál fue el criterio para elegir los temas? Porque son autores muy diversos...

—La elección fue bastante personal. Seleccionamos las canciones que en su día fueron populares por los intérpretes originales cantadas en italiano y que tuvieran una cierta relevancia en España y en Sudamérica. Elegimos de varias décadas, de varios estilos y de compositores muy distintos. En este último disco hemos llegado a lo más popular, desde Ricchi e Poveri hasta Domenico Modugno. Pero buscamos una gran variedad para poder llegar a todo tipo de público.

EM_DASH¿Hay alguna canción en particular que te costó más adaptar?

—Canciones como "Volare" o "Yo que no vivo sin ti" son temas muy populares, entonces te dan cierto reparo, cierto temor, ya no para superar la versión original, sino para que suene a mi estilo. Son canciones que la gente tiene en su cabeza muy pegadas a las versiones que se han hecho. Desvincularte de eso es complicado. Esas fueron las que me costaron un poco más.

EM_DASH¿Es cierto que en un principio no querías hacer "Volare"?

—Sí, era un poco reacio. Pero ahora reconozco que es una de las canciones que más me gustan del álbum. Y luego en directo notas la reacción de la gente, que celebra una canción tan popular. Al final le dimos un tono de swing, un tono jazzero que también era muy nuevo dentro de mi estilo.

EM_DASH¿Por qué creés que los temas de los "Vía Dalma" han llegado tanto a la gente?

—En Argentina creo que es por la gran colonia italiana que vive allí. Son canciones que la gente ha consumido mucho a lo largo de los años. Al menos aquí en España hemos sido muy seguidores de la música italiana. Cuando estos temas ganaban en San Remo a los diez días ya estaban sonando en español. Quizás esas melodías eran muy del gusto de los españoles y de los sudamericanos, y por eso han sobrevivido al paso del tiempo.

—Lucio Dalla o Domenico Modugno son clásicos para esa generación que ahora tiene 60 y pico. ¿La intención de los "Vía Dalma" era acercar esta música a los más jóvenes?

—En un principio yo lo hice en homenaje a esa generación de mis padres. Era como darles un regalo, refrescarles la memoria. Pero luego está esa posibilidad y esa magia que tiene la música de amplificarlo y de darlo a conocer a nuevas generaciones.

—Ahora los más jóvenes están a full con el reggaeton, un género con letras de alto contenido erótico, que poco tiene que ver con el romanticismo. ¿Qué opinás de este fenómeno?

—Como tú dices es justamente un fenómeno, que se ha impuesto en todo el mundo. Yo estaba grabando este disco en Italia y cada vez que salía a la calle sonaba un reggaeton. Acaba de pasar el Festival de San Remo, donde uno de los presentadores cantó el "Despacito". Yo entiendo que es un fenómeno social, un fenómeno del momento. No sé si de aquí a 20 años seguiremos hablando de "Despacito". En cambio las canciones de los "Vía Dalma" han resistido a los años y se han convertido en standards. Siempre hay un fenómeno actual y hay que entenderlo. Es por rebelión y por el empuje de la gente joven. Y eso es importante que ocurra.

EM_DASH¿Qué te parecen las letras del reggaeton? Algunos piensan que son ofensivas para las mujeres?

—Creo que hoy en día, a través de las redes sociales, la gente se ha vuelto muy susceptible. Es como que todo se analiza mucho. Si yo ahora lanzara mi canción "Esa chica es mía" (su primer éxito, de 1989) se me criticaría. Cualquier persona se esconde detrás de las redes sociales y puede generar una polémica. Es verdad que las letras del reggaeton tienen un alto contenido sexual, pero también sales a la calle y eso se respira en la sociedad, por lo cual muchas de esas canciones son el reflejo de lo que se vive.

—¿Es una presión o un incentivo la cantidad de copias que vendieron los "Vía Dalma" anteriores?

—Yo creo que nunca tienes que marcarte el objetivo de superar las ventas, porque eso al final crea una presión que no te deja trabajar a gusto. Los tres "Vía Dalma" tienen un repertorio amplio, uno habrá funcionado mejor que otro, pero yo siempre insisto en que mi mejor trabajo está por llegar. Esta filosofía me aleja de esa zona de confort.

—¿Sentís el paso de los años cuando estás de gira?

—Sí (risas). El paso de los años está ahí. Tu quieres llevar el mismo ritmo que cuando tenías 30 años y es imposible. Pero me siento un afortunado de trabajar en lo que a mí me gusta.

EM_DASHHace 27 años que vivís en Madrid pero sos catalán. ¿Te afecta la situación política de Cataluña, que está tan convulsionada desde hace tiempo?

—Me afecta porque allí está toda mi familia. Y sobre todo me afecta el desencanto de que no haya existido esa comunicación y ese diálogo que todos esperábamos. Ahora también hay un momento de saturación, la gente ya quiere que todo se asiente y que entre dentro de un marco normal. Pero, bueno, aparentemente eso está muy lejos.

EM_DASH¿Sos partidario de la independencia de Cataluña?

—No, nunca me he mostrado partidario de esa independencia, porque creo que tendemos a algo tan claro como es la globalización. Yo llevo 27 años fuera de Cataluña, pero sigo hablando en catalán, sigo leyendo en catalán y quiero lo mejor para mi tierra. Pero alejarme de España no, yo no lo veo así.

¡arriba italia! El nuevo álbum de Dalma incluye temas de Lucio Dalla, Nicola Di Bari y Doménico Modugno.