En enero regresa al cine con el policial "Las grietas de Jara"

Mientras consolida su romance con la música, Soledad Villamil sigue a pleno con su carrera en el cine. En enero próximo llegará a las salas "Las grietas de Jara", donde la actriz comparte cartel con Oscar Martínez, Joaquín Furriel, Santiago Segura y Sara Sálamo. Basada en la exitosa novela homónima de Claudia Piñeiro, la película "es un policial psicológico, muy de situación. Es bien intimista", adelantó Villamil. "Está buenísima porque transcurre dentro de un estudio de arquitectos. Es un mundo muy interesante que me encantó descubrir. Nuestros personajes son arquitectos que desarrollan grandes obras, grandes edificios, y en el medio hay una muerte que lleva a los personajes a enfrentarse unos con otros y a generar un clima de mucha tensión", anticipó. La actriz elogió el nivel del cine argentino actual y dijo que está preocupada por los recortes que podrían darse en el Incaa. "El cine necesita del apoyo del Incaa. Teniendo en cuenta las condiciones en que se produce, el cine argentino es asombrosamente bueno. Otras industrias más subvencionadas que la nuestra no aportan tanta calidad", destacó. El año que viene Villamil también aparecerá en otras dos películas: la brasileña "Tu mundo no entra en mis ojos" y la coproducción española-uruguaya "Memorias del calabozo", sobre la vida en cautiverio de José "Pepe" Mujica.

Apostar a las series. Con respecto a la televisión, la protagonista de programas como "Vulnerables" y "Locas de amor" aseguró que le encanta trabajar en series. El año pasado se la pudo ver en la segunda temporada de la serie "La casa del mar", de DirectTV. "Como actriz me encanta hacer series porque es la mejor combinación entre el cine y la tele. Es como un largometraje en capítulos. Para actuar es genial porque una serie ya tiene un desarrollo determinado y sabés lo que tu personaje va a atravesar. En la televisión más tradicional eso no pasa: las cosas van cambiando de acuerdo al rating y a distintos factores que uno no puede manejar", precisó.