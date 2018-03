El italiano Mirco Patarini, acordeonista de fama europea y ganador en Suiza del Trofeo Mundial dell'Accordeon La Chaux de Fonds, estará hoy y mañana en Rosario dando master class y conciertos.

En el marco del tour 2018 por Brasil, Uruguay, Chile y Argentina, Patarini dará hoy a las 20 una charla y demostración en la Escuela Municipal de Música (bulevar Oroño 1540), mientras que mañana ofrecerá un concierto con repertorio clásico y de tango en el auditorio de la Asociación Médica (España y Tucumán). Ambas actividades tendrán entrada libre y gratuita.

En una charla con La Capital, el músico nacido en Spoletto explicó que realizó conciertos en más de 60 países de todo el mundo. Ultimamente actuó en China y Rusia. "En China actué en varias oportunidades ya que es un país emergente en los últimos años en la interpretación del acordeón. También he actuado en Uruguay, Chile, Brasil, y ahora en la Argentina. No me dedico regularmente a la enseñanza del instrumento aunque en muchas oportunidades realizo masterclass sobre todo soy invitado como inteérprete o jurado de concursos".

En 1978 Patarini empezó a estudiar música en el CDMI (Centro Didáctico Musical Italiano) en Spoleto. En ese momento, el estudio del acordeón no se incluyó en los cursos del Conservatorio italiano, pero en octubre del mismo año comenzó a participar en competiciones nacionales. Entre 1983 y 1985 ganó el precampeonato italiano tres veces, y así pudo participar en el Trophee Mondiale de Caracas (Venezuela), Caldas de Rahina (Portugal) y finalmente en La Caux-de- Fonds (Suiza), donde obtuvo el primer lugar y el título de campeón del mundo a la edad de 18 años.

"La Copa Mundial del acordeón es organizada por la Confederación Internacional del Acordeón, donde hoy formo parte en carácter de presidente. Esta es una institución fundada en 1935, con el reconocimiento internacional de la Unesco y se realiza en forma anual en distintos países", detalló. Actualmente cuenta con diversas categorías de de participación, tanto en la música popular como clásica", detalló.

En 1988, el músico italiano comenzó a colaborar con la firma Farfisa-Bontempi como asesor musical y aquí comenzó su evolución a través del mundo de la música electrónica. Al mismo tiempo, comenzó su colaboración con la firma Scandalli, una sociedad que construyó los famosos acordeones Scandalli, Paolo Soprani y Menghini.En estos años, su actividad de concertista pasó del repertorio clásico a la música moderna; desde el acordeón acústico hasta la electrónica".

"En Europa, como en el resto del mundo, y últimamente en países árabes y africanos, el acordeón se interpreta fundamentalmente para la música popular y étnica. En este sentido, las distintas emigraciones de grupos de italianos produjo la introducción y dedicación al instrumento que se ha insertado en la cultura musical propia de cada país", dijo Patarini, y explicó que "el crecimiento del acordeón como instrumento erudito o clásico es cada vez mayor. En Italia, por ejemplo, existen más de cuarenta cátedras en conservatorios dedicados a esa temática. La enseñanza dura varios años tal como ocurre con el estudio de cualquier otro instrumento, este hecho se observa también en lugares como Francia, Alemania, Finlandia y otros países como China, Rusia, Bielorrusia, Ucrania. Esto es muy importante por la proyección que le permite a los músicos integrar orquestas o actuar como solistas, lo cual resulta una buena posibilidad laboral en el campo de la música". No he observado, en los países de América que conozco, un fenómeno similar y pienso que sería muy importante promover en ellos la inserción del acordeón de la misma forma".