La actriz Calu Rivero, quien el año pasado se rebautizó como “Dignity” (Dignidad), dio la nota en el día de San Valentín.

La artista difundió un contundente mensaje en Instagram para levantar la bandera del “amor propio”.

“El amor propio es lo más maravilloso que podemos darnos, valiosa inversión, solo el amor propio sanará al planeta tierra, porque todo está conectado. Si no te querés a vos mismo, cómo vas a ser capaz de querer a los animales? Si no respetás tus deseos, cómo vas a respetar a la madre tierra? Si no le decís cosas amables a tu persona y solo hay exigencias y comparación, cómo vas a tratar bien a tus vecinos, hermanos, desconocidos?”, escribió en un posteo de la red social.

En otro párrafo del mensaje, "Dignity" expresó: "Cambiemos la conversación cultural, porque honestidad es poder y vulnerabilidad es belleza. La necesidad de transformarnos en algo que sea honesto, duradero y estable llego para quedarse con Dignidad!!! Besos besos besos y abrazos a todes los que me lean hoy”.