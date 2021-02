En el cumpleaños de Matt Groening, historia, anécdotas y mitos sobre Los Simpson

Caricaturista e historietista estadounidense, Matt Groening nació en la ciudad estadounidense de Portland, Oregón, en 1954. Su padre, Homer (guiño, guiño) Groening, era dibujante profesional, lo que sin duda animó al pequeño Matt a seguir sus pasos.

homero-simpson-matt-groening.jpg

De hecho, como niño se pasaba las horas de clase dibujando, lo que provocó que visitara en demasiadas ocasiones la oficina del director (a lo Bart). Su experiencia en la secundaria no fue demasiado distinta, seguía sin atender las explicaciones de sus profesores aunque se animó a colaborar con sus dibujos en el periódico del colegio, Pero acabaron echándolo por tildarlo de "irresponsable". Poco después, él y sus amigos hippies crearon su propio partido político, The Teens for Decency (‘Adolescentes por la Decencia’), pero lejos de sumar fanáticos se generaron muchas enemistades.

Debido a sus malas notas, Matt Groening no aspiró a ninguna de las universidades "grandes". Estudió en la universidad pública de Olympia, donde no eran muy exigentes. Allí recibió clases de varias disciplinas artísticas. Finalmente consiguió graduarse en 1977, año en que decidió partir hacia Los Ángeles con el ánimo de convertirse en escritor profesional.

DG5BP7XQLVBTRKGICW5NGLGCI4.jpg

Del infierno a su primer éxito

Sus primeras experiencias en Los Ángeles fueron decepcionantes a todos los niveles. Vivía en un pequeño y ruidoso departamento, la ciudad lo agobiaba, tuvo malas experiencias profesionales y el único trabajo que encontró fue el de escribir la biografía de un octogenario director de cine famoso por sus malas películas. Aquella terrible experiencia lo llevó un buen día a escribir una carta a sus padres, pero no una carta convencional. Se trataba de una historieta en la que narraba el infierno por el que estaba pasando.

Ese fue el origen del que sería su primer trabajo "exitoso": una serie de cómics titulada "Life in Hell" (‘Vida en el infierno’). Fue inicialmente publicada en el semanario Los Ángeles Readers, del que Groening era coordinador editorial. Narraba las desventuras de un conejo llamado Binky, un ser antropomorfizado, solitario y absolutamente neurótico, que muy pronto disfrutó de cierto éxito en el panorama del comic underground norteamericano. Con los años, "Life in Hell" pasó de ser editada en un pequeño semanario a aparecer en un total de 200 periódicos en todo el mundo y sus historias recopiladas en varios libros.

Life-Is-Hell-4.jpg

En 1985, Matt Groening recibió una llamada que cambió su vida. James L. Brooks, un reputado director y productor con varios Oscars y Emmys en su CV, había leído "Life in Hell", y quería que Groening le propusiera una idea para crear cortos de animación en The Tracey Ullman Show. Este programa de variedades, que disfrutaba de gran éxito y era presentado por la cantante y actriz británica Tracey Ullman, buscaba unos personajes para convertirlos en los protagonistas de las cortinas que debían pasarse antes y después de la publicidad. Difícila anticipar lo que se vendría.

El origen de Los Simpson

Según la leyenda (Groening nunca lo ha desmentido) quince minutos antes de su cita con Brooks el dibujante que se puso a abocetar en un papel a cinco componentes de una familia. Se trataba un padre, una madre, dos hijas y un hijo. A Brooks y a su equipo les gustó la idea, decidieron hacer 48 cortos que empezaron a emitirse el 19 de abril de 1987.

Primer Corto De Los Simpson: "Buenas Noches" - Los Simpson Latino

Los ejecutivos de la cadena Fox, que emitía The Tracey Ullman Show, le propusieron a Groening y Brooks convertir a estos personajes en los protagonistas de una serie. Habían pasado ya tres temporadas de aventuras de esta familia disfuncional en el marco de El Show de Tracy Ullman.

images.png

Fox arregló con Matt Groening una primera temporada de trece capítulos en prime time. Debutaron un 17 de diciembre de 1989 en Estados Unidos con el "Especial de Navidad de Los Simpson". Luego de ese capítulo la historia se cuenta sola.

Fue la primera serie de Fox en estar entre los 30 programas más vistos de los Estados Unidos. Sus creadores ganaron 33 premios Emmy, 32 premios Annie y un Peabody. La revista Time calificó a Los Simpson como la mejor serie del siglo XX. En el 2000, recibió un estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El Oxford English Dictionary incluyó el "D'Oh" de Homero.

Cortos de Los Simpson - Episodio 14 - Patrulla espacial (audio latino & subtitulado)

Es el programa de dibujos animados de mayor duración de la historia. Tiene 21 temporadas en total y está en busca de una trigésimotercera. Y al aire ya fueron emitidos 678 episodios.

Porqué son amarillos

A pesar de que todo en Los Simpson parece tener un motivo, los aficionados a la serie comenzaron a preguntarse si la elección del amarillo también tenía su razón de ser. Matt Groening, el creador de Los Simpson, reveló una de las causas de esa elección cromática durante una entrevista con la BBC en 2007 para promocionar el estreno de la primera película de sus personajes. Groening comentó que no quería usar los “colores convencionales de los dibujos animados” y que a un animador se le ocurrió la idea de darles el típico tono amarillo y en cuanto lo vio, aceptó.

836.jpg

Resulta que, según la teoría del color, el amarillo es precisamente el color más llamativo, debido a que los colores más brillantes reflejan más luz y estimulan la vista. Esto puede explicar porqué otros famosos personajes de dibujos animados, como Bob Esponja, también son amarillos.

Sin embargo, no todos los personajes de Los Simpson tienen la piel amarilla. Algunos que son dibujados con diferentes tonos incluyen a Krusty el payaso, que cubre su piel amarilla con maquillaje blanco, así como Apu, o (algo que muy pocos recuerdan) Smithers, a quien los coloristas le dieron un tono marrón oscuro en su primera aparición por error.

images.jpg

El origen de los nombres de los personajes

La razón de los nombres de los principales protagonistas de la serie no es muy complicada. Homero, es el nombre de su padre. Margaret, el nombre de su madre. Lisa y Maggie, el nombre de sus hermanas. Tiene una tercera llamada Patricia, la cuál también ganó un personaje: Patty, la hermana gemela de Selma y de Marge.

6ICQLLTSHJBT3MD4Q7X4XUNSWA.jpg

Pero, el caso más novedoso es Bart. Estaba basado en cierta manera en él mismo, debido que estaba todo basa en su familia, y llamarlo Matt pero le parecía redundante, entonces decidió cambiarle el nombre. Así es que el dibujante decidió llamarlo Bart, haciendo un anagrama con "brat", que significa mocoso o maleducado en inglés.

Springfield

Los Simpson - Intro

La serie se ambientó en una ciudad ficticia que llevaba el nombre de muchas poblaciones estadounidenses, Springfield, un microcosmos que concentra su actividad en la central nuclear, el canódromo, el estadio de fútbol americano, el juzgado, el ayuntamiento, el centro comercial y el bar de Moe, y cuyo fundador fue un pirata llamado Jebediah (que luego cambió a Jeremías) Springfield.

Bar-de-Moe-780x405.webp

El creador de la serie ha asegurado que la razón fundamental que le llevó a elegir este nombre fue el programa Father Knows Best, una comedia que narraba las peripecias de una familia media americana que vivía en una ciudad llamada Springfield y de la cual Groening era seguidor de pequeño. “Me gustaba sobre todo porque era una localidad muy próxima a Portland (Oregón), mi ciudad natal. Tras varios años, cuando crecí, me di cuenta que tan solo era un nombre ficticio”.

Famosos y personajes históricos en la serie

- En el capítulo La lucha antes de Navidad (temporada 22), Lisa sueña que Marge tiene la misión de matar a Hitler y, tras varios intentos, finalmente lo consigue cuando el dictador está en el cine viendo una parodia de Dumbo.

- Marie Curie aparece en el capítulo Marge consigue un trabajo (cuarta temporada), en el que Marge empieza a trabajar en la central nuclear junto a Homero.

tumblr_ngg6oapvlD1tszwcio1_500.jpg

- Donald Trump tuvo su aparición en Los Simpson y fue muy anterior a su entrada en política. En el capítulo Bart al futuro (temporada 11), los guionistas predijeron que Trump ganaría las elecciones presidenciales, aunque no dijeron cuándo.

- En el capítulo El problema con los trillones (temporada 9), el señor Burns intenta comprar la isla Cuba a Fidel Castro a cambio de un billete de un trillón de dólares.

Fidel Castro caricaturizado; el trillón de dólares (Español Latino) Los Simpson

- En La amenaza del tenis (temporada 12), Homero decide construir una cancha de tenis en el jardín de su casa para jugar partidos de dobles con Marge. Al poco tiempo, Marge descubre que los vecinos se burlan de ellos y decide entrar a un torneo de verdad para mostrar de lo que es capaz pero con Bart. Venus y Serena Williams están de espectadoras y, cuando el payaso Krusty las presenta como invencibles, Homero intenta convencerlas para que jueguen con él.

- En el capítulo No tienes que vivir como un árbitro (temporada 25), Homero es invitado a hacer de árbitro en el Mundial de Fútbol de Brasil. Cuando llega la final entre Brasil y Alemania, Homero acepta un soborno para que el país anfitrión gane, aunque luego se arrepiente y decide ser honesto. Los guionistas no perdieron la oportunidad de retratar a Neymar, uno de los jugadores estrella de la selección brasileña, como “el mejor maestro de las lesiones falsas”.

eldivoneymar-5b2435174d064b1a27ede332496b829d-600x400.jpg

- La cantante e intérprete Lady Gaga fue retratada en Los Simpson con sus típicos peinados y ropas extravagantes. En el episodio Lisa está Gaga (temporada 23), el equipo de diseño concibió 18 trajes para representar a la artista.

Los Simpsons Lady Gaga ''Son Hermosos Los Mounstros''

- La serie ha recurrido a los personajes de la saga Harry Potter en más de una ocasión. No solo eso, sino que la propia escritora J.K. Rowling también tuvo su papel en el capítulo Los monólogos de la Regina.

- Supercalifragilisticoespialidoso es la palabra más conocida de Mary Poppins. Los guionistas de la serie se inspiraron en ella para crear Simpsoncalifragilisticoespialid... ¡oh! (temporada 8). En este episodio, los Simpson deciden contratar a una niñera para acabar con el estrés de Marge: Shary Bobbins, quien resulta ser una gran ayuda para la familia.

lisa-paul-y-linda-mccartney___gUd1Q2Ab2_1256x620__1.jpg

Hay muchos más famosos que aparecen en la serie, como Paul y Linda McCartney, Tony Bennet, Ringo Starr, Neil Patrick, Magic Johnson, Aerosmith, Sting, Tom Jones, Leonard Nimoy, Barry White, Ramones, Larry King, Mel Brooks, Tito Puente, Elton John y muchos, muchos más.

Predicciones de Los Simpson

Muchos aseguran que Los Simpson además de ser una serie exitosa tiene una extraña habilidad: anticipar hechos del futuro.

- En el capítulo "Bart en el Futuro" los espectadores pudieron ver la fracasada vida del travieso hijo de la familia de Sprignfield, mientras que su hermana Lisa ha logrado convertirse en la primera presidenta heterosexual de Estados Unidos. "Como saben, hemos heredado una grave escasez de presupuesto del presidente Trump", le dice Lisa a su equipo.

Los Simpson Predijeron La Presidencia De Donald Trump - Lisa Presidente - Los Simpson Latino

- En el episodio "$pringfield" de diciembre 1993, el tigre blanco ataca a Gunter y Ernst, ilusionistas de casino, personajes basados en Siegfried y Roy. En el 2003, en medio de un espectáculo en el que se agotaron las entradas de Siegfried y Roy en Las Vegas, Nevada, Mantecore, un tigre blanco, atacó a Roy Horn

Mr Burns Casino Gunter And Ernst

- En "La boda de Lisa" de marzo de 1995, otro capítulo en que adelantan a las posibles vidas futuras de los niños Simpson, se ve tecnología que ya otras producciones habían vaticinado pero que en Los Simpson consigue un mayor nivel de cercanía a lo que se vio una década después: las videollamadas y los relojes inteligentes.

images (3).jpg

- En el capítulo "Bart en el Futuro" de 2000, el mismo de la mención de Trump, Homero y Marge usan unos lentes de realidad virtual muy similares a los que hoy se comercializan, como el Samsung Gear.

descarga (1).jpg

- En "La sazón del baile", de agosto de 1998, Homero y Bart se embarcan en el negocio de vender grasa y terminan robando el aceite de un Krusty Burger. En 2012 el New York Post reportó que ladrones empezaron a robar aceite de restaurantes para venderlo (a 38 centavos por libra).

descarga (2).jpg

- En octubre de 1997, en el episodio «El saxo de Lisa», Marge le dice a Bart que si quiere leer un libro, y le muestra uno de la serie cómica Curious George llamado Ebola Virus. En 2014, el mundo vivió un brote de ébola que causó miles de muertos en el occidente de África .

Los Simpsons predijeron la epidemia del virus Ébola

- El episodio llamado (“Cuando se anhela una estrella”, transmitido por primera vez el 8 de noviembre de 1998, muestra a un edificio que en frente tiene un letrero con las palabras “20th Century Fox, una división de Walt Disney Co.”. Esa predicción sobre Disney-Fox se convirtió en realidad el 14 de diciembre de 2017: Disney anunció la compra de la mayor parte de 21st Century Fox, que era propiedad de 20th Century Fox, por 52.400 millones de dólares.

descarga (3).jpg

Día Mundial de Los Simpson

Por su treinta aniversario en el 2017 el Día Mundial de Los Simpson, que se celebrará cada año el 19 de abril. Este día mundial es un reconocimiento a la trayectoria de una serie de influencia universal.

1555452248_504296_1555452547_noticia_normal.jpg

Fue la agencia de comunicación española PR Garage la que decidió lanzar la propuesta en Change.org, consiguiendo el objetivo de firmas propuestas. Atresmedia se sumó a la celebración con una programación especial en Neox y el uso del hashtag #TheSimpsonsDay #DíaMundiadeLosSimpson.