En defensa de Kevin Spacey

Judi Dench mostró ayer su apoyo a Kevin Spacey, acusado e investigado por acoso sexual. "No sé cuáles son las condiciones de su situación, pero siempre fue un actor maravilloso y un buen amigo", afirmó. "No puedo aprobar de ninguna manera lo que ha hecho, pero me pregunto: ¿Es necesario que ya no haga películas?", dijo en referencia a Netflix, que bajó a Spacey de la serie "House Of Cards". "¿Vamos a excluirlo para siempre de nuestra historia cinematográfica?", se preguntó.