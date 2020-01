En contra de la cultura de estar corriendo detrás del click

Mónica Gutiérrez se lamentó de que un sector del periodismo "vaya corriendo detrás de los clicks" y aseguró no estar pendiente del "corazoncito de Twitter o de Instagram" que aprueba una idea o una foto. "Hoy el recorte de la realidad se da priorizando los clicks", contó a Télam. "Ya no cuenta ni el minuto a minuto, ni Ibope, ni rating ni nada. El rigor lo dan los clicks, y yo no quisiera estar al frente de una redacción de noticias corriendo atrás del click. No tengo vocación de ir atrás del click ni atrás del minuto a minuto, jamás lo hice", afirmó. "Si eso sirve o no, no lo sé, en realidad no me ha ido tan mal", prosiguió la periodista. "Yo trato de hacer lo mío con la mayor intensidad, la mayor honestidad y la mayor dedicación profesional posible. Yo no estoy pendiente del click, no me va a cambiar la vida ni el corazoncito de Instagram ni el corazoncito de Twitter. Me interesa que si a alguien lo que hago le gusta me lo haga saber, pero no con el corazoncito. Si estoy pendiente de eso no escribo, no leo y no nada", remató.

"Vamos a tratar de ver la problemática de la seguridad, investigar por qué se dan determinadas prácticas delictivas"