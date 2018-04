En busca de un buen guión para zafar de "la maldición"

AP

Hollywood no ha tenido una buena experiencia con las películas basadas en videojuegos. "Street Fighter", "Super Mario Bros" o "Mortal Kombat", por citar ejemplos, han recibido muy malas críticas. Pero "Rampage: devastación" promete romper con esta maldición. Dwayne Johnson aseguró que esta vez no cometió los mismos errores que en "Doom", la adaptación del juego del mismo nombre que protagonizó en 2005 y que sólo consiguió malas críticas. "Me gusta la maldición de los videojuegos porque hice «Doom»," admitió Johnson. "«Doom» era una película basada en un juego muy popular y fue un fracaso inmenso. Así que sobreviví a la maldición", admitió. En busca de evitar el fracaso, el actor investigó mucho sobre "Rampage", para conseguir que se enfocara en ser una película de monstruos con un buen guión, más que una adaptación de un juego. "También me aseguré de que tuviese un humor que «Doom» no tenía," explicó.

