En busca de jóvenes cineastas para apadrinar

Tener proyectos y apadrinar directores argentinos es parte del horizonte de Bárbara Muschietti, tal como lo hizo Guillermo de Toro con ella y su hermano Andy. La productora de la esperada "It: capítulo 2" comentó que en Hollywood hay que tener varios proyectos dando vueltas porque nunca se sabe cuál puede salir.

"Miro mucho cine argentino y me gustaría apadrinar a alguien, sin duda. Me encantan (Luis) Ortega y (Pablo) Trapero, pero no nos necesitan. Con chicos más jóvenes me encantaría, podemos hacer grandes cosas", dijo Muschietti.

La directora aseguró que en ocasiones las decisiones están sujetas a los presupuestos. "Nuestros proyectos están en diferentes estudios y depende mucho de la liquidez que tengan. Hay que tener varias cositas, que tienen que coincidir con las ganas tuyas y las del estudio. Que se dé una película es un milagro", afirmó.

Muschietti aseguró que en un medio tan competitivo nunca sintió que fuera discriminada por ser mujer, pero señaló una constante. "Nunca sentí discriminación, aunque conozco otras personas que sí. Sí noto, pero no me frena, que tengo que llorar todo el tiempo para conseguir cosas. Tengo gente y abogados, no es que lloro sola, vamos en paquete", bromeó.