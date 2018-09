"En algún momento me olvidé que era yo el que estaba hablando"

Al igual que su personaje en la película animada "Pie Pequeño", Sebastián Yatra iría hasta las últimas consecuencias con tal de defender algo que considere justo y verdadero.

"Yo siempre he ido detrás de la verdad y estoy dispuesto a arriesgarme y arriesgar ciertas cosas si estoy defendiendo algo positivo y algo en lo que creo", dijo el cantante y compositor colombiano en una entrevista con The Associated Press.

En "Pie Pequeño", que se estrena hoy en los cines argentinos, un yeti llamado Migo —cuya voz en español hace Yatra— cambia totalmente su manera de ver el mundo cuando se encuentra con un humano que ha caído de un avión. Cuando intenta mostrar su descubrimiento al resto de su aldea, el avión y el hombre han desaparecido. Migo tendrá que arriesgar su propia vida para comprobar que lo que vio fue real.

En la vida real, Yatra dijo que tratar de marcar su posición de manera clara lo ha llevado a veces a momentos incómodos. Sin embargo, el intérprete de "Traicionera" y "Alguien robó" "recomendaría al 100 por ciento" apegarse a la verdad.

En la película, el valor de decir la verdad es uno de los temas centrales. No solamente Migo se enfrenta a la aldea por defender la existencia del Pie Pequeño; esto también le sucede a sus amigos.

De la misma manera la experiencia de Migo hace ver que no hay que creer todo lo que nos dicen, incluso si es presentado como una ley inamovible. Por lo menos no sin comprobarlo o si existe evidencia que indique lo contrario. En una época de "fake news" y rumores que se viralizan, es algo que se agradece en una película para niños.

La versión original de la película cuenta con la voz de Channing Tatum en el papel de Migo, así como las voces de James Corden, Zendaya, Common, Danny DeVito y Gina Rodríguez.

En el caso de Yatra, la oportunidad de interpretar su primer papel protagónico en una película animada surgió muy recientemente. "Me invitaron hace menos de un mes, todo ha sucedido demasiado rápido y creo que así son las cosas de Dios, pasan cuando uno menos las espera y uno tiene que aprovechar esas oportunidades, darle las gracias y entregar todo", dijo el cantante.

Señaló que Migo tiene mucho en común con él: "Ve el mundo con ojos positivos siempre, él trata de mirarle las cosas buenas a cada persona a cada yeti, trata de entender las demás culturas o a los demás sin simplemente juzgarlos por la primera impresión".

La película es musical y Yatra canta los temas de Migo. Ver el resultado final lo sorprendió. "En algún momento me olvidé que era yo el que estaba hablando. Simplemente estaba escuchando a Migo y viendo esta película que me tenía entretenido".