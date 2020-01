Emotivo homenaje a Kobe Bryant

Desde la alfombra roja hasta el escenario principal, la tristeza embargó la noche más importante de la música el domingo en la arena en el centro de Los Angeles donde Kobe Bryant jugó por 20 años para el equipo de la NBA de la ciudad. La muerte de Bryant y su hija en un accidente de helicóptero horas antes fue lamentada en los primeros minutos de la ceremonia de los Grammy. Antes de su actuación inaugural, Lizzo dijo: "Esta noche es para Kobe'' e interpretó "Truth Hurts'' y "Cuz I Love You''.╠Mientras que la anfitriona Alicia Keys llegó al escenario acompañada del grupo Boyz II Men, con quienes interpretó "It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday''.╠"El mundo entero perdió a un héroe'', dijo. También le rindieron homenaje artistas como Billy Ray Cyrus, Rick Ross y Kirk Franklin.