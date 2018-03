Emmanuel Hourvilleur habló por primera vez de su ex Calu Rivero

Si bien Emmanuel Horvilleur fue pareja de Calu Rivero un tiempo antes de que ella comenzara a grabar la novela "Dulce amor" donde vivió el episodio con Juan Darthés, el cantante de Illya Kuryaki habló de la actitud que él hubiera tomado si formaba parte de la vida de la modelo.

"Ya no estábamos juntos supe lo que le pasó y obviamente me alegra que lo haya sacado afuera. Si hubiera sido mi novia en ese momento voy y se pudre el rancho, pero no correspondía porque yo me entere mucho tiempo después", contó Emmanuel en charla con el ciclo "Confrontados", que se emite por El Nueve.

Y agregó: "Creo que estas cosas se mediaticen tiene su costado bueno para que el tipo tenga en cuenta de que las mujeres tiene sus derechos. Si te pasó algo malo y es una mierda, ¿tenés que contarlo?, sí, porque es una cosa mala que te pasó. No es algo que llenas las páginas con alegría, ¡es una mierda!".

Recordemos que Calu Rivero se encuentra en nuestro país y hoy formará parte de la marcha 8M a nivel nacional y sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Es la primera actriz que habló públicamente sobre el tema aunque esto derivó en una causa civil en su contra que por el momento se encuentra en etapa de mediaciones. Resta ver qué consecuencia le traerá en cuanto a lo judicial ya que deberá demostrar que lo expuesto en los medios es real.

En tanto, la estrategia tomada por Juan Darthés fue llevar todo a ese plabo (en el caso de Calu en lo civil) para demostrar su inocencia. Recordemos que Rivero no hizo en su momento la demanda correspondiente.

A la voz de Calu se le sumaron la de dos actrices, Natalia Juncos y Anita Coacci. Ambas fueron demandadas penalmente por Darthés por calumnias e injurias.