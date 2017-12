Sensual, desafiante y carismático. Emmanuel Horvilleur surfea entre su carrera solista y la compartida junto a Dante Spinetta con Illya Kuryaki and the Valderramas (IKV). Con más de una decena de discos editados entre ambos proyectos (el último con IKV fue "L.H.O.N." en 2016), Horvilleur vuelve al ruedo con su carrera solista tras siete años de su último álbum, "Amor en polvo". Lo hizo con su nuevo single, "El Hit", grabado en Buenos Aires, mezclado en New York y masterizado en Los Angeles, que marca su gran regreso con efervescencia bailable y fiebre romántica.

En una entrevista íntima con La Capital, Horvilleur confesó que con sus canciones busca transmitir el lado más luminoso de la vida, que sus hits como "Ula ula", "Abarájame" o "Radios", salieron de una manera lúdica y no mental y adelantó que el 2018 será un año de camino más solista que como grupo. Además, el artista habló de su relación con el amor y confesó que está soltero: "He amado a lo largo de mi vida".

—Acabas de lanzar "El hit", tu nuevo corte de difusión que adelanta lo que será tu nuevo álbum después de 7 años de "Amor en polvo". ¿Cómo definís este nuevo material que tiene romance y ritmo como suelen ser tus temas?

—Tiene un poco de eso, evidentemente tiene una percepción distinta para cada persona que lo escucha. Apenas lo terminé, se lo mostré a un amigo, se puso raro, y de repente, se puso a llorar. Siento que este tema tiene mucha fuerza de vida y esa alegría, en estos tiempos un tanto oscuros, puede pegar así, te hace caer en que estamos vivos. Tiene algo sensual también.

—¿Cómo nació la letra? ¿Estabas "tirado solo en la cama, en la nube" como decía al comienzo del tema?

—Muchas veces estoy así. La historia de la canción se remonta en la gira que hicimos con IKV por Europa en febrero pasado. En un día libre que tuvimos, nos juntamos con Rafa Arcaute y Didi Gutman con quien trabajé mucho en mis discos solistas. Nos metimos en un estudio y ahí puso una secuencia de acordes y cuando lo escuché, me gustó y me bajó la frase: "Nunca busqué el hit". Didi se empezó a reír y me dijo que le gustó. Después nos pusimos a trabajar en otra canción. Y hace un mes y medio, Didi vino para Buenos Aires y retomamos el tema. En tres horas ya lo teníamos terminado.

—"Radios", "Soy tu nena", "19"? ¿Nunca buscaste el hit?

—Obvio que esa frase es una ironía, porque cuando uno hace un disco, está buscando un hit y sorprenderse a uno. Lo principal es que lo que hagas te seduzca a vos mismo, si no te mueve eso, tenés que dedicarte a otra cosa. Cuando hago una canción siempre busco el estímulo, la seducción y la fuerza. A esta altura, las canciones que se destacan en mi carrera, como "Ula ula", "Abarájame" o "Radios", salieron de una manera lúdica y no mental...

—Sin fórmulas...

—Claro, ahora está de moda la música de fórmula, un ritmo de reggaetón y una letra más o menos, y ya tenés una canción. Después, depende de la vuelta de tuerca que le da cada artista para que sea buena. Si ves los ranking de Spotify, hay canciones que son todas iguales.

—¿Qué bandas hay en tu playlist hoy?

—Escucho de todo. Hoy mi playlist es bailable y vintage. Arranca con un tema que se llama "Estrelar", de un brasilero que se llama Marco Valle, que me pone mucho las pilas. Me gustan músicos como Anderson Paak, de avanzada, con espíritu soulero, sensual y groovero.

—En tus discos está presente un ambigüedad entre lo sensual y lo superficial, lo que está de moda, y a la vez, la profundidad del amor y la espiritualidad. ¿Qué te inspira a componer?

—La frivolidad en pequeñas dosis es divertida. Como las fiestas, las celebraciones. Aunque a veces la sociedad sufre un exceso de eso. Pero también está lo espiritual y lo pesado. Soy de muchas maneras. La música que hago es una respuesta a las cosas dark que vivimos día a día. Así que trato de buscar la luz, transmitir el lado más luminoso del asunto.

—¿Cuándo sale a la venta tu nuevo disco?

—Sacando "El hit" sentí que me gustaba rumbear para otro lado, así que hasta último momento no sé en qué va a terminar. Creo que va a ser un disco ecléctico, con canciones fuertes como islas. Saldrá en abril.

—¿Van a tomarse un break con Illya Kuryaki?

—No se puede todo a la vez y menos con IKV que es una banda tan power que nos exige mucho. Hay que darle a cada proyecto lo que se merece, así que 2018 va a ser un momento solista de cada uno. Y cuando haya que volver, volveremos.

—Además de tu carrera musical, siempre mantuviste un perfil público por tus relaciones amorosas con mujeres como Celeste Cid y Calu Rivero. ¿Creés en el amor para toda la vida en esta era de Tinder, Happn y frivolidad?

—Cada uno vive el amor a su manera. En este momento estoy separado. Creo en "all you need is love". Creo que la violencia que vivimos en la sociedad es falta de amor. Falta de amor en la niñez o cuando sos grande. Porque si cuando fuiste chico te quisieron mucho, te dijeron cosas lindas y te contaron cuentos, después no vas a salir a hacer algo horrible. A lo largo de mi vida he amado, he escrito mucho sobre el amor. Pero bueno, no somos perfectos y nos bajamos de historias que a priori parecían perfectas. Somos un poco canallas también? Por lo menos yo?

—Todos tenemos el ying y el yang incorporados, pero imagino que tener una relación siendo artista es complicado por las giras y las fans y más siendo capricorniano...

—Es una combinación durísima. Ninguna mujer se lo merece (risas).

