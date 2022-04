Emma Thompson y Emma Watson comparten mucho más que el nombre y el cumpleaños

De hecho, Thompson se unió al universo mágico de Harry Potter con el papel de la profesora Sybill Trelawney, pasando así a pertenecer al mundo en el cual Watson había debutado como actriz profesional. Además, tienen en común proyectos filmográficos que han anclado sus tramas en las cruentas dictaduras de Argentina y Chile.

Tanto Thompson como Watson han aprovechado el nivel de exposición que vino con la fama para poder alzar la voz sobre ciertas cuestiones, y ambas han deslumbrado al mundo con discursos que han recorrido todas las plataformas y los medios, dejando al descubierto una clara intención de actuar sobre ciertas problemáticas que afectan a las mujeres.

Emma Thompson

Dame Emma Thompson nació el 15 de abril de 1959, en la ciudad de Londres. Rodeada de arte, Thompson nació fruto del matrimonio de la actriz Phyllida Law con el director Eric Thompson. Es hermana mayor de Sophie Thompson, quien también se dedicó a la actuación.

Emma estudió en la Universidad de Cambridge mientras formaba parte de la compañía teatral Footlights Group. En 1980 se graduó en la especialidad de Filología Inglesa, y ese mismo año, la BBC la contrató para el espectáculo televisivo "Alfresco", un programa de humor en el que coincidió con Stephen Fry y Hugh Laurie, del que fue novia cuando estaban en la universidad.

Emma Thompson Alfresco.jpg

En 1980 también debutó en un papel principal en la obra "Me and My Girl" en el West End de Londres. Su actuación llamó la atención de los ejecutivos de la BBC, quienes le ofrecieron un papel importante en la serie "Fortune of War", durante cuyo rodaje se convirtió en la novia de uno de sus intérpretes, Kenneth Branagh.

Tuvo una era de colaboración con Branagh en la cual participaron de la obra "Mucho ruido y pocas nueces" y las películas "Morir todavía" y "Los amigos de Peter". Pero su consagración fue con James Ivory. Con dicho director actuó en “Regreso a Howards End” (1992), película con la que ganó un Globo de Oro, un BAFTA y un Óscar a la mejor actriz. La colaboración con Ivory continuó en “Lo que queda del día” (1993).

Emma Thompson Wins Best Actress: 1993 Oscars

Emma Watson

Emma Charlotte Duerre Watson nació el 15 de abril de 1990, en París, Francia. Es hija de los abogados británicos Jacqueline Luesby y Christopher Watson. Emma vivió en París hasta la edad de cinco años, cuando sus padres se divorciaron y ella se mudó con su madre y su hermano menor, Alexander, a Oxford (Inglaterra). Fruto del segundo matrimonio de su padre también tiene un hermano llamado Toby y dos hermanas llamadas Nina y Lucy.

Emma Watson niña.jpg

Emma era una excelente estudiante y dominaba el francés por ser uno de sus primeros idiomas, aunque con el pasar de los años fue perdiendo fluidez. A los seis años de edad empezó a mostrar interés por la actuación. Fue así que paralelamente al colegio, Emma comenzó a aprender canto, danza y teatro en Stagecoach Theatre Arts.

En dicho teatro, la pequeña actriz participó en varias obras como: "Arturo: los años jóvenes" y "El príncipe feliz y otros cuentos". Aunque sus presentaciones no eran profesionales.

Universo Potter: el encuentro de las actrices

Cuando Watson tenía 10 años, comenzaron los castings para la filmación de la primera película de Harry Potter, "Harry Potter y la piedra filosofal". Quienes estaban a cargo del casting descubrieron a Emma por medio de su profesora de teatro de Oxford, y la pequeña actriz dejó a todos asombrados. Pero Emma tuvo que asistir a un total de ocho audiciones hasta que finalmente los productores le comunicaron que el papel era suyo.

Harry Potter y el Prisionero de Azkaban - Trailers Subtitulados

Watson debutó entonces en 2001 en la piel de "Hermione Granger", mejor amiga del protagonista de la historia, una niña muy estudiosa y aplicada, que siempre busca lograr la perfección en todo lo que hace. Watson co-protagonizó la franquicia desde principio a fin, apareciendo en orden cronológico, en los siguientes títulos: “Harry Potter y la piedra filosofal” (2001); "Harry Potter y la cámara secreta” (2002); “ Harry Potter y el prisionero de Azkaban” (2004); “Harry Potter y el cáliz de fuego” (2005); “Harry Potter y la Orden del Fénix” (2007); “Harry Potter y el misterio del príncipe” (2009); “Harry Potter y las reliquias de la Muerte: parte 1 y 2” (2010 y 2011).

Professor Umbridge Fires Trelawney | Harry Potter 5 and the Order of the Phoenix 2007 HD

Por su parte, Thompson se unió al mundo mágico de los jóvenes hechiceros en la tercera entrega, "Harry Potter y el prisionero de Azkaban”. Allí, la premiada actriz interpretó a "Sybill Trelawney", una profesora de adivinación de Hogwarts, la escuela de magia a la que asisten Harry, Ron y Hermione.

Sobre su personaje, Thompson dijo una vez: “Trelawney estaba loca, pero había una sensibilidad detrás. Era alguien que no se había mirado en un espejo durante mucho tiempo. Simplemente no podía ver nada. Pensé que, si no se había detallado, entonces debía parecer deshecha. De ahí su aspecto andrajoso”.

Emma Thompson HP.jpg

Para lograr aquella impresión, Emma Thompson trabajó en conjunto con el departamento de peluquería y maquillaje. Para la actriz, "Sybill" no se había cepillado el cabello en meses, por lo que se buscó dar esa imagen, y el toque final que la caracterizó fueron sus grandes gafas. Si bien representaron una dificultad para poder ver correctamente al resto de sus compañeros, la actriz logró llevar a cabo de manera precisa y emocionante todas sus escenas.

Hermione and Prof Trelawney

Un vínculo con Argentina y Sudamérica

Las coincidencias entre ambas actrices no se terminan allí. No basta con compartir nombre, fecha de nacimiento y elenco, ambas también comparten curiosos vínculos con Argentina y el continente sudamericano en general.

Entre 2002 y 2003, Emma Thompson se embarcó en un proyecto sobre la última dictadura argentina que combinaba la denuncia con el realismo mágico. El proyecto se llamó "Imagining Argentina", y bajo el mando del realizador Christopher Hampton, la actriz interpretó a "Cecilia", una periodista que resulta detenida-desparecida tras publicar un artículo acerca de las desapariciones que tuvieron lugar en "la noche de los lápices".

Imagining Argentina Trailer

Durante el rodaje, Thompson debió aprender rápidamente el español, y a pesar de la ilusión, la película no recibió críticas positivas.

Por su parte, en 2014 Emma Watson obtuvo un papel en la película "Colonia". El filme de Florian Gallenberger está basado en los hechos reales ocurridos en el contexto del golpe y del régimen militar chileno. La película comenzó a grabarse el 2 de octubre de 2014 y una de sus locaciones fue nada más y nada menos que el barrio porteño de San Telmo.

Colonia Official Trailer 2- Emma Watson Daniel Brühl- Subtitulado Español

La actriz británica fue vista y fotografiada durante las grabaciones que se realizaron en Buenos Aires. En ese periodo, Watson se hospedó en el Palacio Duhau Park Hyatt, y donde muchos fans se reunían para poder conseguir una foto o un autógrafo con quien fue ídolo de toda una generación juvenil que creció con Harry Potter.

La labor feminista

Emma Watson es una de las actrices que más se ha comprometido con diferentes causas y luchas sociales. Pero ante todo, es una de las mayores exponentes del feminismo en la industria, habiendo sido nombrada Embajadora de Buena Voluntad de la ONU Mujeres, habiendo impulsado la iniciativa #HeforShe o siendo miembro del movimiento "Time's Up" sobre los abusos sexuales en la industria del cine. Su labor busca la equidad entre hombres y mujeres en todos los aspectos.

Emma Watson at the HeForShe Campaign 2014 - Official UN Video

Pero también ha sido foco de críticas. En una ocasión, la actriz posó semidesnuda para un fotógrafo y el público rápidamente la llamó incoherente. A aquellos ataques Watson respondió con un discurso en el que daba de lleno con ese público que sexualiza el cuerpo de la mujer sin permitirle disfrutar de él y mostrarlo. "Con el feminismo la mujer ha de ser tan libre como el hombre. O lo que es lo mismo, la mujer ha de poder posar sin camiseta igual que lo hacen los hombres sin ser juzgada por ello, sin ser sexualizada, y sin que ello menoscabe su discurso en pro de la igualdad", comentó.

Emma Thompson, en cambio, ha generado más noticias por sus posicionamientos políticos en determinadas temáticas que afectan a su país. Pero recientemente, se ha viralizado un potente discurso en el cual la actriz se hace de una voz para hablar sobre el cuerpo y la imagen de las mujeres en una industria que es todavía muy machista.

Con motivo de la promoción de su película "Good luck to you, Leo Grande", Thompson participó de la Berlinale de 2022, y allí dio un fuerte discurso en el que declaró: "A las mujeres nos han lavado el cerebro para que odiemos nuestros cuerpos". La reflexión parte de una escena en la que la actriz tuvo que aparecer desnuda, lo que disparó sentimientos negativos. "Es un hecho. Todo lo que nos rodea nos recuerda lo imperfectas que somos: todo está mal con nosotras. Todo está mal y tienes que mostrarte de una forma concreta", afirmó Thompson en su discurso.

Good Luck to You, Leo Grande | Press Conference Highlights | Berlinale 2022

Finalmente, Emma arremetió con una sentencia sobre cómo los hombres pueden aparecer sin ningún tipo de cuidado estético en cualquier película mientras que el cuerpo de las mujeres es analizado y retocado hasta el más mínimo detalle, siendo una costumbre el sentirse incómoda cada vez que se mira sin edición.