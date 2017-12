Eminem regresó con un disco político que apunta sus rimas contra Trump

Después de cuatro años de ausencia, Eminem volvió a las bateas con un nuevo álbum, "Revival", en el que hace su apuesta más política,intentando encarnar una conciencia moral en el Estados Unidos dividido de Donald Trump. El cantante que ha vendido la mayor cantidad de discos en la historia del rap, revela una nueva faceta de artista comprometido, alarmado por el destino de su país un año después de la elección de Trump, a quien no duda en comparar con Hitler. "Está tratando de dividirnos", canta el rapero, representante de una clase trabajadora que votó abrumadoramente por el actual presidente. Pero, al final, "va a conseguir unirnos", advierte.

"Este disco es sobre tener el derecho de resistir la opresión", dijo Eminem en una nota de la revista "Interview", donde fue entrevistado nada menos que por Elton John. En "Revival", el rapero y productor de 45 años muestra una faceta de rebeldía como nunca antes. Los indicios de esta postura contra el gobierno provienen de marzo pasado, cuando el cantante hizo un video de improvisación para los premios BET (titulado "The Storm"), en donde habló del presidente de Estados Unidos con frases que rezaban: "Es un abuelo racista de 94 años que ignora el pasado segregacionista de América". La letra de "The Storm" continúa cuestionando que Trump quiere bajar los impuestos, "pero entonces quién pagaría por sus viajes extravagantes con su familia, sus complejos de golf y sus mansiones", se pregunta.

"Que todos tengan voz"

"Quiero decir, eso es exactamente por lo que han luchado las personas en el ejército y las personas que han dado sus vidas por este país. Me gustaría que todos tengan voz, que protesten contra las injusticias y que denuncien toda esta mierda que está mal", dijo Eminem a "Interview". "No estamos tratando de faltarle el respeto al ejército, no estamos tratando de faltarle el respeto a la bandera, no estamos tratando de faltarle el respeto a nuestro país. Pero está sucediendo algo de lo que queremos hacerte consciente. Tenemos un presidente a quien no le importan todos en nuestro país. El no es el presidente de todos nosotros, él es el presidente de algunos de nosotros. El sabe lo que está haciendo", agregó el músico.

En "Revival" Eminem se rodea de un séquito de estrellas pop, entre las que se cuentan Beyoncé, Alicia Keys, Ed Sheeran y Pink. Y también utiliza sampleos de dos clásicos del rock: "I Love Rock And Roll", de Joan Jett y los Blackhearts (en "Remind Me"), y "Zombie", de The Cranberries (en "In Your Head"). Conocido por su estilo crudo y mordaz, el rapero desconcierta con el primer tema del disco, "Walk On Water", una balada apoyada casi completamente en un piano y acunada por la suave voz de Beyoncé. Eminem habla de sus miedos de no estar a la altura de sus propias expectativas o de sus fans con este nuevo material. Sin embargo, cuando canta junto a Alicia Keys en "Like Home", el músico retoma el discurso anti-Trump. "Mantente en Twitter, lleva tu odio lejos, nazi", dispara la letra.

"Estúpida niña rubia"

Otros temas como "Framed" ya han levantado polémica. Allí Eminem fantasea con secuestrar a Ivanka Trump: habla sobre tener a la hija del mandatario en el baúl de su auto y de tener que "resolver la situación" porque es su "responsabilidad". También se refiere a Ivanka, que es asesora del presidente, como una "estúpida pequeña niña rubia". En otra de las canciones del nuevo álbum, el músico señala que "es el momento de enterrarlo, así que decile que se prepare para su destitución", en referencia a Donald Trump, al que califica de "ario".

La cumbre de su terror patriótico es una canción llamada "Untouchable", que recibió reacciones mixtas cuando apareció en Internet la semana pasada. El tema parece una clase de historia del racismo en Estados Unidos, especialmente al final de la canción, cuando Eminem se traslada directamente al origen del país, para recordar que la nación clama basarse en "ideales de Estados Unidos". En "Untouchable" hace suyas las consignas del movimiento Black Lives Matter, que denuncia la brutalidad policial contra los negros. "Lo admito, ha habido momentos / en los que me he avergonzado de ser blanco", canta, en apoyo al jugador de fútbol americano Colin Kaepernick, quien en 2016 lanzó un boicot al himno nacional de Estados Unidos arrodillándose al escucharlo para denunciar las injusticias raciales.

Ahora Eminem volvió a estar bajo los reflectores y elegió mostrar una carta de confrontación para su presidente. "Mientras Trump tenga su base, no le importa nada a nadie en Estados Unidos", dijo a "Interview". "¿Pero adiviná qué? Nosotros somos más que ellos. Todavía siento que Estados Unidos es el mejor país para vivir. Esta es mi opinión. Pero tenemos problemas en los que hay que trabajar y tenemos que hacerlo mejor", concluyó.