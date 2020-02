Emilia Mernes, la entrerriana que triunfa en el mundo latino

Grabó un cover en el baño de su casa y a la semana estaba cantando en el Luna Park. Y ahora, dos años después, tiene el mismo mánager que Maluma. Se trata de Emilia Mernes, de 23 años, quien nació en Nogoyá, Entre Ríos, y ya toca la fama con las manos. La artista llegó con sus padres al Diario La Capital para contar todos los detalles de su carrera solista tras dejar Rombai, como su nuevo single, "Billion", un himno femenino que deja claro que su amor no se puede comprar con objetos materiales y que ya tiene más de 4 millones de vistas en YouTube. ¿Cómo siente la fama y cuáles son sus sueños? La artista responsable de los hits "No Soy Yo", "Recalienta", "Boomshakalaka" y "Policía" lo cuenta todo.

—Llevás lanzados cuatro singles con millones de reproducciones en las redes. ¿Cómo decidiste hacer su carrera solista?

—Tome la decisión después de estar dos años en Rombai. Fue una decisión que tomé junto a Fer (Fernando Vázquez, actual líder de Rombai), con quien tuve una relación amorosa. Cada uno tomó su camino laboral. Obviamente fue difícil, hubo mucha incertidumbre de si a la gente le iba a gustar, pero sin dudas fue la mejor decisión. Estoy muy contenta con el proyecto y con todo lo que viene sucediendo.

EM_DASH¿Influyó tu noviazgo con Fernando en tu ida del grupo?

—No hay que mezclar trabajo y amor, no lo recomiendo en sus casas (risas).

—Pasaste de subir tus canciones a Instagram y de estudiar en la Facultad de Humanidades al mainstream...

—Estudiaba Literatura en la facultad de acá a dos cuadras. Amaba ir a tomar la chocolatada a la facultad. Estudié seis meses y todavía tengo amigos que conservo. Fue muy lindo pero no era feliz con la carrera, así que lo planteé en mi casa y decidí estudiar música en la UNR. Aún quedaban seis meses para empezar, así que en el tiempo libre, me encerraba en el baño antes de ir al gimnasio, porque había buena acústica. Ahí grabé mi primer cover, lo subí a Instagram, Fer me descubrió, fui a hacer un casting a Buenos Aires y quedé para Rombai. El mismo día que hice el casting me dijeron "Bienvenida a Rombai". Y a la semana estaba haciendo mi primer Luna Park.

—¿Vivís en Miami actualmente?

—Este verano estuve mucho acá con mi familia en Nogoyá, pero estoy instalada en Miami, donde tengo mi casa y mi equipo de trabajo. Tengo el mismo mánager que Maluma y Wisin. Soy la única niña en la empresa así que estoy muy contenta de que apoyen el proyecto. También estoy con Sony.

—¿Cómo fue pasar de una ciudad chica de Entre Ríos a Miami, Maluma, Sony? ¿Cómo te adaptaste a ese ritmo y a esa vida?

—Ya tenía esa vida loca de giras y viajes por Rombai. Pero una cosa es viajar con una banda y amigos, y otra cosa es estar sola. Cuando llegué a Miami viví dos meses en un hotel, me sentía sola, estaba recién separada, fue un cambio rotundo. Pero pude llevarlo re bien. Me enfoqué en lo que quería hacer y estuve un año componiendo.

—¿Sentís mucha competencia?

—Siempre va a haber competencia, pero entre los reggaetoneros hombres no hay rivalidad, así que ¿por qué tendría que haberla entre las mujeres? Soy amiga de muchas mujeres artistas de la industria como Oriana, Tini, nos llevamos súper bien, cada una es especial, cada una busca su estilo. Y yo también estoy en una búsqueda, porque al haber tantos artistas de música urbana que suenan similares, busco que mi identidad me diferencie del resto.

—¿Estás preparando una balada?

—¡Sí! Es mi primera balada, basada en una historia real, yo compongo todas mis canciones, esta la escribí con Elena Rose.

—¿En qué te inspirás para componer?

—Me inspiro en el reflejo de la sociedad. En "Billion" me basé en la cultura de Miami, donde la mujer es un objeto. En Miami no está la mente tan abierta como acá, Chile o España sobre la igualdad de la mujer. Y veo actitudes de que el hombre mantiene a la mujer, que la conquista con compras en Gucci. El estribillo es un sarcasmo, digo que valgo un billion, por mis valores.

—¿Qué cosas cambiaron en tu vida con la fama? ¿Qué es lo que más disfrutás y lo que menos te gusta?

—Me gusta conocer lugares, viajar, probar comidas nuevas. Aprendo mucho de personas que han trabajo con artistas como Shakira, o aprendo de gente que recién está empezando también. Y lo que menos me gusta es estar lejos de mi casa, lo padezco. Hace unos días lloraba porque tengo que alejarme de mis padres, es muy duro.

—¿Con quién te gustaría hacer una colaboración?

—Con Ozuna, me gusta mucho su estilo muy marcado y todas sus canciones son un hit.

—¿Cómo te imaginás en diez años?

—¡Quién sabe! Ojalá que viajando por el mundo. Pronto me verán en la televisión argentina...