El músico británico Elton John ganó el Oscar, segundo en su carrera, por su canción "I'm gonna love me again" de la película "Rocketman", de la cual también fue productor ejecutivo.

Ataviado con un ambo violeta, zapatillas amarillas y anteojos rozados, Sir Elton John subió al escenario junto a Bernie Taupin, su letrista y amigo de toda la vida, para agradecer por la estatuilla que ya había conseguido por su composición para "El Rey León".

(I'm Gonna) Love Me Again (Live From The 92nd Annual Academy Awards)