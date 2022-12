Elon Musk suspendió la cuenta de Twiiter de Kayne West por sus posteos antisemitas

"Me gusta la gente judía, pero también me encantan los nazis", aseguró el rapero antes de publicar una esvástica y una Estrella de David entrelazadas en la red social

Las declaraciones controversiales de West no solo generaron un fuerte repudio entre sus seguidores y en general entre los usuarios de Twitter sino que, además, provocaron que varias de las marcas que eran sponsors de su carrera decidiera rescindir sus contratos . La polémica explotó cuando tuiteó una foto promocional de su campaña presidencial de 2024 antisemita. La publicación fue eliminada de Twitter a las pocas horas.

West hizo el posteo horas después de que afirmara en una entrevista en el programa "Infowars", que conduce Alex Jones, que le gusta la figura de Adolf Hitler. “De este tipo que inventó las autopistas y que inventó el micrófono que yo uso como músico ya ni siquiera puedes decir en voz alta que hizo algo bueno alguna vez y estoy harto de eso. Me he cansado de las clasificaciones”, aseguró el artista, y añadió: “Hay muchas cosas que me gustan de Hitler. Muchas cosas”.

Kane West.jpg

“Todos los seres humanos tienen un valor que traer a la mesa, especialmente Hitler”, insistió West, quien dio que el dictador alemán que empujó al mundo a la Segunda Guerra Mundial era "un tipo genial", y agregó “lo que pasó no fue un Holocausto, miremos los hechos sobre eso. Hitler tiene muchas cualidades positivas”. Además, negó que el dictador matara a seis millones de judíos, “eso es fácticamente incorrecto”.

>> Leer más: Donald Trump no volverá a Twitter aunque Elon Musk le devuelva la cuenta

“Me gusta la gente judía, pero también me encantan los nazis”, sostuvo West, quien estuvo la semana pasada en la residencia del ex presidente de Estados Unidos Donald Trump en Mar-a-Lago, en el estado de Florida, Estados Unidos, junto con el nacionalista Nick Fuentes, conocido por sus posturas antisemitas. Los tres compartieron una cena que fue blanco de fuertes críticas por sectores del Partido Republicano.

image - 2022-12-02T073920.108.jpg

El pasado octubre, West afirmó que quiere comprar la polémica red social conservadora Parler, en línea con lo que hizo Trump, que después de ser suspendido de Twitter se refugió en su propia red, Truth Social. El ex presidente fue expulsado de la red social por haber incitado a la violencia tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Trump. Musk expresó su decisión de readmitir a Trump en Twitter, pero el dijo que quiere seguir en Truth.