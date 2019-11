Elogios para "The Mandalorian", la serie de "Star Wars"

Werner Herzog dice que “The Mandalorian”, la serie de Star Wars, “es cine en su mejor momento”. Después de las declaraciones de Martin Scorsese asegurando que las películas de Marvel no son “cine”, Werner Herzog ha decidido continuar el debate, pero refiriéndose a su nuevo proyecto. Herzog participa en “The Mandalorian” y, aunque se trata de una serie de televisión, el artista también la considera cine. “Disfruté cada momento”, dijo Herzog en una reciente sesión de preguntas y respuestas. “Está más allá de lo que estamos viendo en la pantalla. Es el cine en su mejor momento”, señaló.

Pero más que a la calidad de la ficción, Herzog parece referirse específicamente a la forma en que se filmó la serie y la tecnología empleada para crear sus paisajes de fantasía y ciencia ficción. “En las grandes películas de fantasía, los actores actuaban casi como robots frente a pantallas verdes, no veías el mundo en el que estabas habitando”, dijo. “Aquí los actores ven todo el universo en el que están operando y la cámara hace lo mismo”.╠

“The Mandalorian” está filmando en algo llamado The Volume. “Esta serie tiene una nueva tecnología que nunca ha sido tan refinada como ahora”, destacó. Herzog no solo dirige documentales sino que también ocasionalmente trabaja como actor en producciones de lo más variadas. Fue el villano en Jack Reacher, tuvo un divertido cameo en Parks and Recreation y ahora ha entrado en la franquicia “Star Wars”.