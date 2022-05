Ella es tan Cargosa vuelve a Rosario para celebrar dos décadas de rock

Ella es tan Cargosa está encabezada por Rodrigo y Mariano Manigot en voces, Italo “Tano” Baccega en guitarra eléctrica y punteos punzantes; Lucas Kocens en bajo y Pablo César Rojas, en batería. La banda oriunda de Buenos Aires tiene editados “Ella es tan Cargosa” (2007); “Botella al mar” (2010); “11” (2011); “Polos” (2014); “Polos (Acústico)” (2016); “La sangre buena” (2017) y “Bellos años”(2022), que incluye 13 temas, de los cuales 11 son reversiones de sus clásicos con invitados y se agregan dos canciones nuevas lanzadas en 2020, “Enemigo” y “Los días felices”. Este disco, ya disponible en Spotify, tendrá en el segundo semestre del año una edición limitada en formato vinilo.

—Según el título del disco, la belleza rodea a los años y a las canciones de La Cargosa. ¿Qué dos o tres momentos puntuales de estas dos décadas podés citar como para justificar que fueron bellos esos años?

—Marcaría el momento en que ganamos los Gardel en 2008: las puertas que se nos habían cerrado en la cara toda la vida se abrieron todas de golpe; y sumaría aquel 1º de marzo de 2015, cuando fuimos teloneros de Ringo Starr y bajamos ovacionados por miles de personas en el Planetario. Y tengo varios momentos más, pero voy a agregarte el instante en que junto a mis compañeros oímos la voz de León Gieco en nuestra canción “A trasluz”. ¡Guau, qué emoción!

—La pandemia nos quitó mucho pero a La Cargosa le dio la posibilidad de juntar a varios músicos que son una gloria del rock y de la música popular en este flamante disco. ¿Imaginabas que un arco generacional tan grande, desde Gieco a Conociendo Rusia, iban a participar de este disco con clásicos de la banda?¿Qué sentiste cuando oíste que cantaban la misma canción que habías compuesto a solas con tu guitarra?

—Sí, fue sorpresivo que chicos como Mateo Sujatovich (Conociendo Rusia) o Patricio Sardelli (Airbag), que encima atraviesan momentos tan importantes de su carrera, se coparan en participar del disco. ¡Y las versiones que se mandaron! Oír a tremendos artistas interpretar nuestras canciones nos hincha el pecho. De Sardelli a Gieco, pasando por Lula, Coti, etcétera. Artistas de nivel que dejaron todo y se apropiaron de cada canción. Sí, nos produce mucho orgullo, y nos miramos y decimos: “algo bueno hicimos, je”.

—Hace unos días lanzaste un nuevo libro (“El aire del mundo”, Editorial La Crujía) y el año pasado hiciste tu primer disco solista. ¿La búsqueda artística individual también retroalimenta el potencial creativo de Ella es tan Cargosa?

—Todos los fantasmas de ruptura que podían crecer al iniciar mis actividades en solitario se disiparon, justamente, al iniciarlas. Es aire para todos. Mis compañeros se liberan por un rato de mí, y viceversa. Yo jodo con que en un punto pasamos a ser como una pareja abierta; cuando nos vemos, nos vemos con más ganas. El tema es estar bien nosotros, si hay armonía grupal pueden convivir varios proyectos. Digamos que con los años es hasta necesario. Los pibes y pibas de hoy ya lo saben y tienen varios grupos musicales. Hace bien.

—En este disco hay dos temas lanzados en 2020, pero seguramente ya estarán craneando un material con canciones inéditas. ¿Por qué concepto pasarán las nuevas canciones del grupo?

—Estamos pensando varias cosas. Yo quiero un disco doble con sonidos bien opuestos, bien diferenciados: un disco que suene a garaje y otro más folk beatlero. Pero no digo más, para no spoilear. Eso sí: tenemos muchísimo material, y muy lindo.

—¿Cómo ves la escena del rock argentino?¿Hay recambio o sentís que el trap está ocupando los espacios que antes llenaba el rock?

—No puedo opinar de la música urbana porque me siento muy pero muy afuera. Me gustan las letras de Wos, me llega el sonido de la voz de Nicki Nicole, pero mi corazón y mi piel siguen atentos a las personas de este país que siguen haciendo canciones maravillosas, donde las melodías y las letras confluyen mágicamente. Me gustan Lucy Patané, Barbi Recanati, los Hipnótica, genios de la canción como Lucas Heredia o Javier Trovalto, me llegan las canciones de Barfeye, me deslumbra todo lo que hace la gran Mariana Michi. Mi viejo corazón cancionero es todo de ellos y de ellas.

—Rosario siempre les resultó una plaza difícil, pero esta vez llegan a un teatro importante como Lavardén. ¿Será este el momento de que se concrete el romance con la ciudad?

—Estamos seguros de que esta vez Rosario y La Cargosa van a sellar otro tipo de vínculo. Ya la venta de anticipadas es muy superior a las de veces anteriores. Y creo que el show en una sala como Lavardén va a darnos un plus especial. Ah, dejame decir que vamos a homenajear a un músico rosarino al que quisimos y admiramos mucho: Armando Sabia. Vamos a tocar un tema difícil de los Beatles, todo en homenaje a él.