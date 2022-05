Elizabeth Olsen: la actriz que logró salir de la sombra de sus hermanas y triunfar en el cine

A partir de allí, Elizabeth comenzó a obtener papeles cada vez más importantes. Con ellos, Olsen se ganó a la crítica que la calificó como "asombrosa" y "disciplinada". Pero más allá del reconocimiento mundial, la actriz lleva un vida de muy bajo perfil. De hecho, Elizabeth contrajo matrimonio con su pareja Robbie Arnett en secreto y el mundo llegó a enterarse por un lapsus de la actriz en una entrevista con Kaley Cuoco.

Su presente la encuentra disfrutando de su más reciente estreno en "Doctro Strange en el Multiverso de la Locura", película que protagonizó junto a Benedict Cumberbatch.

Una familia de actrices

Elizabeth Chase Olsen nació el 16 de febrero de 1989 en la ciudad de Los Ángeles, California. Es hija de Jarnette Jones, administradora personal, y David Olsen, desarrollador de bienes raíces y banquero hipotecario. Elizabeth es la hermana menor de las gemelas, Mary-Kate y Ashley Olsen, muy famosa durante los noventa. Mary-Kate y Ashley se hicieron famosas gracias a sus actuaciones en el cine y la TV desde muy pequeñas. También tienen un hermano mayor, Trent.

Elizabeth Olsen niña.jpg

En 1995, los padres de Elizabeth se divorciaron, lo que llevó a que su padre se casara nuevamente. De ese segundo matrimonio los Olsen tienen dos medios hermanos menores, Courtney Taylor, y Jake Olsen.

De niña, Elizabeth tomó clases de canto y danza y comenzó a actuar en algunas producciones en las que actuaban sus hermanas. A partir de los diez años de edad, la pequeña actriz empezó a tener algunos pequeños papeles, como se en la película "Aquel oeste tan divertido" y la serie de videos musicales "La Aventuras de Mary-Kate y Ashley". A partir de allí se inclinó hacia proyectos diferentes de los que participaban sus hermanas.

Olsen Twins and Elizabeth Olsen

Después de haber terminado sus estudios secundarios, Elizabeth se inscribió en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York. A los 20 años dejó su país para pasar un semestre estudiando en Moscú, Rusia, en la Escuela de Teatro de Arte de Moscú. Tras su vuelta a Estados Unidos, la actriz se graduó de la Universidad de Nueva York y de la Atlantic Theater Company y en el año 2013.

Los primeros pasos en el cine

Su primer papel importante llegó en 2011 con la película "Martha Marcy May Marlene". Tanto el filme como su actuación tuvieron una crítica muy positiva y la actriz no sólo recibió elogios sino que además fue nominada y ganó numerosos premios de la crítica por su interpretación del personaje protagonista, "Martha", una muchacha que sufre paranoia y delirios, después de huir de una secta y volver con su familia.

Martha Marcy May Marlene trailer oficial

En enero de 2013 fue nominada para el Premio BAFTA a la estrella emergente. Ese mismo año interpretó a "Edie Parker", la primera esposa de Jack Kerouac y autora de las memorias de la generación beat "You'll Be Okay", en la película "Kill Your Darlings". También apareció en la versión estadounidense de la película surcoreana "Oldboy".

En 2014 coprotagonizó la película "Very Good Girls" junto a Dakota Fanning pero la crítica no fue buena. También protagonizó "Godzilla", junto a Bryan Cranston y Aaron Taylor-Johnson. El largometraje recibió críticas positivas y recaudó $528 millones contra un presupuesto de producción de $160 millones.

Scarlet Witch, la bruja más poderosa de Marvel

Elizabeth se unió a una de las franquicias más famosas del mundo, el Universo Cinematográfico de Marvel. La actriz firmó con la productora para interpretar el papel de "Wanda Maximoff" en la película de superhéroes de 2015 "Avengers: Age of Ultron". Gracias a este papel, Olsen alcanzó la fama mundial.

Marvel's "Avengers: Age of Ultron" - Teaser Trailer (OFFICIAL)

Su primera aparición en Marvel fue en una escena pos créditos de la película "Capitán América: El Soldado del Invierno" junto Aaron Taylor-Johnson, que interpretó a su hermano "Quicksilver". "Wanda" es representada como una refugiada de Sokovia que, junto con su hermano gemelo "Pietro", se ofrece voluntariamente para que Hydra experimente con ella. La Gema de la Mente amplifica sus habilidades naturales de manipulación de energía y telequinética conocidas como Magia del Caos. Wanda inicialmente entra en conflicto con los Vengadores, pero luego se une a ellos y se convierte en uno de los miembros más poderosos.

Olsen interpretó el papel con un acento originario de un país ficticio llamado Sokovia, que describió como similar al eslovaco. Repitió su papel en "Capitán América: Civil War", "Avengers: Infinity War" y "Avengers: Endgame". Tras finalizar la fase 3 del UCM, su personaje también apareció en la miniserie de Disney+ "WandaVision" y también en "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura".

WandaVision | Marvel Studios | Tráiler Subtitulado | Disney+

Su carrera fuera de Marvel

Elizabeth Olsen interpretó a "Audrey Williams", esposa, mánager y compañera de dúo de Hank Williams, en la biopic "I Saw the Light", dirigida por Marc Abraham y protagonizada por Tom Hiddleston como "Hank Williams".

En 2017 actuó en el filme "Wind River". Su papel era el de una agente novata del FBI. Ese mismo año protagonizó una comedia junto a Aubrey Plaza llamada "Ingrid Goes West". Ambas producciones recibieron una crítica muy positiva.

Wind River (2017) Primer Tráiler Oficial Subtitulado

En 2018 firmó un contrato para el protagónico en la serie para Facebook "Sorry for Loss". Su papel no sólo le valió los elogios de los expertos sino que además recibió una nominación para el premio Premio de la Crítica Televisiva a la mejor actriz en serie de drama.

Vida personal

En una entrevista, la actriz declaró que ha sido atea desde los 13 años. Los motivos por los cuales no sigue ninguna religión tiene que vos con sus creencias sobre que "la religión debería tener que ver con la comunidad y tener un lugar al que ir en oración, no algo que debería determinar las libertades de las mujeres".

Con respecto a sus relaciones amorosas, Olsen estuvo en pareja con el actor Boyd Holbrook desde 2011 a 2014. Luego comenzó a salir con el músico Robbie Arnett de la banda estadounidense Milo Greene en el 2019. Después de tres años la pareja se comprometió pero no hubo nunca noticias de boda. Lo cierto es que Olsen reveló en junio de 2021 que se habían casado en secreto.

Elizabeth Olsen.webp

Elizabeth participó en la sección “Actors on Actors” de Variety con la actriz Kaley Cuoco, y en dicha entrevista, llevada a cabo vía Zoom, la actriz de Marvel confesó sin querer que se había casado al hablar de su "marido". La pareja actualmente vive en Los Ángeles.