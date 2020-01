"Élite" cambiaría trama y elenco para la cuarta y quinta temporada

"Élite", uno de los éxitos de Netflix, todavía no estrenó su tercera temporada (lo que finalmente ocurrirá en marzo) pero ya está confirmado que habrá una cuarta y también una quinta. Pero ahora trascendió que cambiará todo su elenco y también la trama a partir de la cuarta temporada.

Ester Expósito ya había publicado en las redes sociales un mensaje bastante sugerente: "This is coming to an end", donde claramente anunciaba un final pero no mucho más. ¿Final de rodaje? ¿Final de su personaje? Según el portal Fuera de Series, la temporada 3 cerrará todos los cabos sueltos y en la 4 arrancará una historia nueva con personajes nuevos.

Esto significa que con el inicio de la nueva temporada se empezará a develar (no hay de qué alarmarse, no hay spoilers) el misterio alrededor del asesinato, así como todos los vaivenes amorosos de los protagonistas. Pero todo se resolvería con el octavo capítulo, y aparentemente no quedaría ninguno de los actores originales para el cuarto año de "Élite".