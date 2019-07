Eleven, la joven que busca ser "ella misma"

Apenas 15 años tiene Millie Bobby Brown (foto) y ya fue nominada a los premios Emmy como mejor actriz por su personaje de "Stranger Things" y luego fue ganadora del premio de mejor actriz de reparto por el Sindicato de Actores. Y todo gracias a la composición de una niña, Eleven, quien se encuentra ante el enorme desafío de tener poderes sobrenaturales. "No creo que Eleven sepa cómo usar sus poderes adecuadamente; eso es lo que aprende esta temporada. Obviamente eso la ha obligado a adoptar un estilo de vida distinto y tiene mucho estrés postraumático. Sin embargo, está tratando de ser normal de nuevo. Como cualquier otra adolescente, Eleven está aprendiendo a no ser lo que quieren los demás, sino ella misma. Me identifico mucho con eso", dijo la actriz en declaraciones al New York Times. Respecto a la dificultad de usar poderes psíquicos o reaccionar a monstruos que en realidad no están ahí, Brown destacó: "Yo suelo canalizar energías, uso mucho mis propios recuerdos. Sobre todo cuando estoy enojada. Se vuelve un sentimiento muy verdadero y genuino. Creerías que todo ese llanto actuado te hará sentir mejor, pero no, de hecho, sientes lo contrario. Generalmente, cuando grabo ese tipo de escenas, voy a casa, escucho algo de música triste y lo saco en forma de llanto. Dura menos de cinco minutos, pero es algo que debes hacer para poder seguir adelante. Y después estoy bien el resto del día".