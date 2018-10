El youtuber mexicano que parodia a las madres latinas

Es pionero en el mundo de las redes. Mario Aguilar empezó como bloguero en Facebook en 2014 como un pasatiempo lúdico, y hoy ya cuenta con más de once millones de seguidores y dos en Youtube. El youtuber mexicano presenta su show "¿Celosa yo? ¡Jamás!", hoy a las 21, en el teatro Broadway (San Lorenzo 1223) en el que recorre sus personajes más emblemáticos, como la madre latina. "El show está muy divertido. Traemos bailarines, videos, música, baile y por supuesto estarán los personajes en el escenario. La mamá viene con todo para regañar a todo el mundo. Es la primera vez que vengo a Argentina. Es un show para todas las edades en base a la vida cotidiana en la que nos burlamos de las cosas diarias de una manera sana. No hay mejor terapia que la risa", reflexionó en una entrevista con Escenario.

"Mis comienzos fueron a los 18 años generando contenido para Facebook, empecé a subir videos graciosos con el celular y en cuanto pasó el tiempo, la gente me pedía más. Así creé mi canal de YouTube con distintos personajes como las madres latinas y las novias celosas. Ahora tengo más de 11 millones de seguidores", relató el joven youtuber. Y aclaró: "Al principio lo hacía para mandárselo a los grupos de mis amigos del colegio, nunca con el afán de hacerme famoso, se fue dando solo. Soy uno de los pioneros, ahora son miles, hay mucha competencia.

Con respecto al éxito de sus producciones, el mexicano destacó que es muy fiel a su estilo: "Me manejo con un humor blanco que llega a todo tipo de público, esa es mi clave del éxito, lo podés ver con tu mamá, con tu hijo o tus amigos.

Sobre su personaje más famoso, la "madre latina", dijo que se inspiró en su propia madre y que va a estrenar sus nuevos videos en Rosario. "También me inspiré en las madres que me escriben y me dan ideas, son situaciones diarias".

Su infancia no fue fácil: "Mi papá murió cuando tenía 5 años así que me crió mi mamá, ella me llevaba a la escuela y hacía todo. Además tengo 7 hermanos. Y nos llevamos súper bien, tenemos una relación muy fuerte". Esta experiencia de vida hizo que Aguilar tome una postura muy definida en cuanto a los derechos y la igualdad de género: "Con los videos le mostramos a la gente que todos tenemos los mismos derechos, que las mujeres ya no son las de antes. Les enseñamos a las mujeres jóvenes que tienen el derecho a defenderse, que los dos son iguales en una relación y que nadie tiene las riendas", dijo. A futuro, Aguilar planea escribir un libro sobre los derechos de la mujer: "Aunque la mujer es más independiente, aún falta mucho", concluyó antes del show.