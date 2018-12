La semana pasada, cuando el viernes Jimena Barón pasó a la semifinal del Bailando, la Chipi denunció en "Los Ángeles de la mañana" que, antes de salvar a la cantante de "La tonta" , Florencia Peña le hizo un gesto a la participante y le dijo: "Estoy con vos".

Jimena reaccionó contra de la mujer de Dady Brieva, mientras que la jurado dijo ser muy profesional y aseguró que ese gesto jamás había existido.

"La Chipi dijo que Flor me hizo una seña para que quede tranquila para que en el duelo del tango yo esté adentro. Yo picante sola no soy, cuando mienten me da bronca y me sale contestar. Me parece un juego sucio porque me la cruzo y mira al piso para no saludarme. ¿O tiene paja porque sabe que miente o no comprende? Están hablando de mi y de Flor", se defendió.

El video que que compromete a Flor Peña



Pero este miércoles, en "Los especialistas del show" mostraron imágenes que confirmarían la denuncia de la bailarina en el ciclo conducido por Angel de Brito.

En el material se la puede ver a Flor Peña llevándose la mano al corazón, luego señalando a Jimena Barón y, tras eso, nuevamente se golpea el pecho con el gesto de: "Te banco". Lo que no se ve es la reacción de la concursante.